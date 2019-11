Luis Cristaldo: «No soy un vendido y tengo mi conciencia tranquila»

El ex mundialista con la selección en 1994 aclaró, tras el altercado que tuvo la semana pasada con un grupo personas en su barrio por su candidatura a Diputado por el MAS, dijo que entendía el malestar y aclaró que aceptó la propuesta porque quería trabajar por la niñez, la juventud y el deporte

El ex mundialista, con la selección en 1994, Luis Cristaldo la pasó mal la pasada semana cuando acudió a la venta de su barrio para comprar alimentos para su cena. Un grupo de personas que apoyaron el paro cívico lo increparon con insultos por su candidatura Diputado por el MAS en las elecciones del pasado 20 de octubre.

Es ex futbolista debió soportarlo en silencio y pidiendo calma, tomando en cuenta que de responder de la misma manera la pudo pasar mal.

El viernes pasado, respondiendo a una entrevista de un periodista de la red PAT, el ahora entrenador dijo que ese mal momento ya pasó, pero aclaró que aceptó la postulación a pedido de un grupo de amigos de la circunscripción 45 de la capital cruceña.

“Ellos me lo pidieron, pues mi objetivo era trabajar por la niñez, juventud y por el deporte en general. Lamentablemente cuando fui a la venta me reconocieron y pasó lo que todos vieron. Se acordaron y me reclamaron. Pero ya pasó y estoy tranquilo, aunque gracias a Dios no hubo agresión física. Lastimosamente no logré ganar en las elecciones y todo quedó en nada”, dijo.

Cristado entiende que la gente está molesta y por eso reclama, pero repitió que aceptó la candidatura para trabajar sobre todo para mejorar el fútbol desde la formación y aclaró que para este nuevo reto no recibió plata de nadie. “No soy un vendido, tengo mi conciencia tranquila y no guardo rencor a nadie. Los veinte años que me dediqué al fútbol y a la selección me avalan como persona y deportista”, sostuvo el ex lateral de la selección nacional, esperando que pronto vuelva la paz a Bolivia.

Sobre su futuro, informó que a fin de mes regresará a Formosa, Argentina, donde debe atender su escuela de fútbol. “Tenía pensado abrir mi escuela en el país, pero con todo lo que pasó es muy difícil”, cerró.