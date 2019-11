Medios estatales cambian de directores, imagen y contenido con el nuevo gobierno boliviano

Nuevos directores, otra imagen y nuevos contenidos han llegado a los medios estatales, luego de la designación de la presidenta Jeanine Añez y la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. Así, Gonzalo Rivera es el nuevo gerente del canal Bolivia Tv y Jimena Mercado es la jefa de redacción del periódico Bolivia, antes Cambio.

Respecto a la red radiofónica Patria Nueva y la Agencia Boliviana de Información (ABI), la ministra indicó que hoy se conocerá a los nuevos directores y que serán “gente muy importante del periodismo boliviano”.

ABI es actualmente dirigida por Jorge Rey Cuba y el editor general es Rubén David Sandi.

El fin de semana pasado, Rivera fue nombrado como gerente del canal de televisión estatal en reemplazo de Miguel Torricos, quien estaba en el cargo desde abril de este año.

Previamente, el periodista formó parte de medios como las radios Líder, Gente, Qhana, Erbol, Altiplano, Cristal, RCN y Panamericana. Además, estuvo en los canales de televisión Católica Tv, Unitel, PAT y Fides como presentador, periodista y editor. Rivera comenzó en 1991 en Radio Ciudad con el programa juvenil La Doble G y después estuvo en varios medios en los que manejó la línea informativa.

El cambio de contenidos del canal estatal se mostró desde el día en que se posesionó Añez, el martes 12 de noviembre. El medio pasó de tener una programación casi exclusivamente dedicada al expresidente Evo Morales y sus apariciones públicas a no replicar sus declaraciones desde México. Además, brinda mayor cobertura a los actos oficiales del Gobierno de transición.

La misma línea se observa y lee en Patria Nueva, ABI y el diario Bolivia, que antes defendían en todas sus notas y editoriales la permanencia de Morales.

La Ministra de Comunicación aseguró que busca que el canal estatal sea un referente a nivel nacional e independiente.

“Mi misión en estos tres meses, y espero poder cumplir, es que el Canal 7 sea competitivo, que no sea de ningún Gobierno, ni de este Gobierno de transición, lo que además he reflejado a la gente del gabinete, y que no sea un canal del próximo Gobierno. Que sea una canal competitivo, que sea de los bolivianos y que sea respetado”, afirmó en entrevista con Fides.

Por el momento, la imagen del medio no fue modificada.

Respecto al periódico Cambio, la decisión fue rebautizar el matutino. El diario fue creado hace 10 años. Desde el domingo 17 de noviembre se llama Bolivia. El nuevo logotipo incluye la imagen de la bandera boliviana, la wiphala y el patujú.

“Cambiamos de nombre por algo muy importante, porque el periódico Cambio era un panfleto de Evo Morales, de propaganda de su gestión, donde además desinformaba”, dijo Lizárraga.

La periodista Jimena Mercado asumió como jefa de redacción y desde el domingo el director Óscar Huaygua Delgado pasó a ser editor general, cargo que era ocupado por Javier Humberto Mancilla Luna.

Según la nueva línea editorial, Bolivia pretende dar un giro en la información, con más pluralidad y superar el estigma dejado por Cambio con su línea para uso meramente político.

“El desafío del periódico estatal Bolivia es básicamente reflejar un medio de interés por el país, por el bien común, de servicio a la sociedad y con mucha pluralidad”, señaló Mercado en declaraciones a ANF.

Mercado era editora de la Agencia de Noticias Fides. Se inició en el periodismo en el extinto matutino Presencia (2000). También formó parte de la agencia de noticias Jatha. En la cobertura de seguridad hizo el curso de corresponsal antidrogas dictado por la Felcn.

Fue seleccionada en 2002 entre las tres periodistas mujeres más destacadas del país por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las Fuerzas Armadas (FFAA), y convocada a ser parte de la misión de Cascos Azules en la República Democrática del Congo donde participó con el grado de subteniente de reserva. En 2003 hizo cobertura de las denominadas Guerra del Impuestazo y la Guerra del Gas.

En 2009 fue la única periodista seleccionada e invitada de Bolivia por la Embajada de Alemania y la Academia de Berlín a cubrir las elecciones del Bundestag junto con otros periodistas de América Latina y el Caribe.

La Ministra de Comunicación aseguró que el nuevo diario competirá con otros periódicos. “Quiero competir. Espero algún día que ese periódico compita con grandes y no es por hacerles la competencia desleal. Quiero que compita con Página Siete, con El Deber, que son periódicos tan grandes y serios. No es deshonesto, soy sincera, quiero que estos medios sean creíbles, sean de los bolivianos, sean medios en los que la gente confíe”, afirmó Lizárraga

Medios estatales

Bolivia Tv Televisión Boliviana surgió el 30 de agosto de 1969. En abril de 2009, con la aplicación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, la empresa pasó a llamarse Bolivia Tv.

Bolivia El periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, creado como Cambio el 22 de enero de 2009, es un diario publicado en La Paz y de circulación nacional.

Red Patria Nueva Comenzó sus transmisiones el 15 de julio de 1933 como Radio Illimani. Desde julio de 2006, se denomina Patria Nueva.

Página Siete / La Paz