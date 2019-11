Meg Ryan, la reina de la comedia romántica que perdió su corona

La adicción del actor fue la gota que terminó de romper la frágil relación de la actriz con sus padres. Cuando Meg tenía 15 años, su madre, Susan, dejó a la familia y su padre, Harry, tuvo que hacerse cargo de los cuatro hijos, una tarea que padeció. Con el tiempo, Meg intentó un acercamiento a su madre, acompañado de su novio actor, que no siempre estaba en sus cabales. Susan le advirtió que Dennis no era una buena compañía, que no se casara con él. No era el consejo que esperaba. Meg volvía a romper con su madre, esta vez para siempre. Pero puertas afuera, Meg y Dennis no protagonizaban escándalos. Así estaban las cosas cuando el milenio dio vuelta al almanaque. Fue allí cuando Meg conoció a Russell…