Mesa a Evo: Aquí no hubo ninguna acción espontánea, fue premeditada

El expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, respondió al presidente Evo Morales, quien dijo que la concentración de ciudadanos que impidió la salida de Fernando Camacho, líder cívico de Santa Cruz, fue espontánea.

“Quiero establecer con absoluta claridad que no hay posibilidad de confundirse, esa no fue una acción aislada, no fue un hecho espontáneo de los ciudadanos que en ese momento estaban en el aeropuerto, esta acción fue decidida por el MAS” denunció Mesa en una conferencia de prensa.

En la concentración de las organizaciones sociales afines a Evo Morales en plaza San Francisco de La Paz, Morales felicitó la “espontaneidad” de sus adherentes que -según dijo- salió a defender “al mismo pueblo”.

Para Mesa hay una contradicción en el discurso del Presidente porque hace días viene indiciado que busca la pacificación de Bolivia, una hermandad entre bolivianos y que pelea contra el racismo, pero sus acciones son diferentes porque alienta el enfrentamiento entre bolivianos.

“Los militantes del MAS generan acciones de violencia ( ) hemos llegado a una acción que no puede ser posible, cómo es posible que personas militantes se hayan arremolinado en el aeropuerto para impedir el ingreso libre, que impiden a compatriotas y de origen cruceño” señaló.

Denunció la vulneración de los derechos humanos y observó que hoy el ministro de Justicia, Héctor Arce, fue a presentar el estado de la situación de los derechos humanos en Bolivia ante las Naciones Unidas. “Esta es una vulneración y el cinismo que tiene el Gobierno, que el Ministro de Justicia presente en una comisión de Derechos Humanos, cuando impide el ingreso de la ciudadanía e impide a un representante (cívico) de moverse libremente por la ciudad”.