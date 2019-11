Mesa sobre video de Evo: «Es un irresponsable que no duda en ensangrentar a su propio país»

El excandidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que el video en el que se escucha supuestamente al expresidente Evo Morales y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) dando órdenes sobre el cerco a las ciudades, lo muestra como un «un irresponsable que no duda en ensangrentar a su propio país».

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL @evoespueblo de cuerpo entero. El supuesto pacificador instruyendo cercos, bloqueos, convulsión y muerte. Escuchar sus directrices lo retratan como lo que es: un irresponsable que no duda en ensangrentar a su propio país — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) November 20, 2019

Su declaración se da luego de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentara un video en el que se ve al dirigente Faustino Yucra Yarwi comunicarse supuestamente con Morales, quien da órdenes para que continúen los bloqueos en Bolivia y no se permita el ingreso de alimentos a las ciudades «hasta derrotar a la dictadura» de Jeanine Añez.

«Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad (…), cuando me expulsaron del Congreso en 2002, Cochabamba, La Paz, bloquearon, y ahora me expulsan de Bolivia, bloqueo, hasta ganar hermano», se le escucha decir supuestamente a Morales.

Morales adelantó en una anterior entrevista con Aristegui Noticias de CNN que mantiene contacto con dirigentes de Cochabamba y El Alto, regiones donde se llevan adelante las mayores protestas que han cobrado más de 20 vidas humanas.

«Combate, combate, combate, ahora están viviendo en dictadura, ahora la gente sabe cómo se vive en dictadura con el golpe de Estado (…), quiero que sepan, si la Asamblea (legislativa de mayoría del MAS) mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea meterme (a Bolivia) aunque me detengan, vamos a dar dura batalla a la dictadura fascista, racista», se le escucha decir a Morales en otro fragmento del video.

Tras la difusión del video, llovieron las críticas por parte de los opositores del MAS pero también por sus àrtidarios, es el caso del diputado Henry Cabrera, quien rechazó los mensajes que no contribuyen en la pacificación del país.