Messi mandó a callar a Tite en el Brasil-Argentina y Thiago Silva le responde

Argentina se impuso a Brasil en un partido «amistoso» -si es que hay algún partido entre ambos que sea realmente amistoso- con un gol de Leo Messi, que fue la figura del encuentro. Como era de esperar, el Superclásico de selecciones tuvo momentos de tensión y uno de los más llamativos lo protagonizó el astro argentino.

El capitán de argentina fue pillado por las cámaras mandando a callar al seleccionador brasileño, Tite, después de que este reclamase la amarilla para Messi tras una entrada del argentino. «Me quejé porque creo que Messi tendría que haber visto tarjeta amarilla y él me mandó que me callara la boca«, declaró el técnico en rueda de prensa para luego añadir que «si no pones a un árbitro grande, te traga«.