Mi Teleférico eleva su solicitud de resguardo hacia las Fuerzas Armadas

Página Siete Digital/ La Paz

La empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico solicitó resguardo a las Fuerzas Armadas. Ya había emitido ese pedido a la Policía. Lo anunció en comunicados para los usuarios, donde explicaba que necesitaban «garantías para poder reiniciar sus operaciones».

El servicio se suspendió desde el lunes. «En atención a los problemas sociales suscitados ayer (10) y la madrugada de hoy 11 de noviembre, traducidos en saqueos a privados y amenazas de toma de las estaciones de este sistema de transporte, es que se procedió a la suspensión de nuestras operaciones», se lee en aviso difundido el fin de semana en sus redes sociales.

En ambos comunicados indican que la medida es para «precautelar la seguridad y la vida» de los usuarios. El domingo, según indican, también se había solicitado resguardo a la Policía Boliviana, «a través de cartas al Comandante General, Comandante Departamental de La Paz y Comandante regional de El Alto».

Ayer, se señalaba que una vez confirmada la seguridad reiniciarían las operaciones, pero eso no sucedió. Mas tarde, en otro comunicado, anunciaron: «Por la falta de garantías y potencial riesgo a nuestros usuarios, trabajadores, instalaciones y equipos, @miteleferico no realizará operaciones hasta nuevo aviso. Agradecemos su comprensión». Sin embargo, hasta el momento la empresa estatal no recibió respuesta del alto mando militar.

Fuente: paginasiete.bo