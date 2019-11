Mineros dicen que «buscarán» a Camacho hasta el último rincón por «racista y discriminador»

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue cercado esta mañana en el Aeropuerto Internacional de El Alto por grupos afines al MAS. Los mineros que llegaron a La Paz en los últimos días lo acusan de ser un títere de EEUU.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, manifestó este martes que el pueblo y los mineros, “buscarán” al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por racista y discriminador.

“Es necesario decírselo a Camacho de que va a pasar a la historia como el peor discriminador, racista, golpeador y separatista del pueblo boliviano. Él no sabe cuándo el pueblo recuerda, cuando tiene presente quiénes lo atacan lo van a buscar en todo el rincón del país hasta encontrarlo, no sabe lo que está haciendo”, enfatizó el dirigente.

Gutiérrez indicó que los mineros permanecieron tranquilos y nunca irán al enfrentamiento, “pero la llegada de mineros a La Paz es simplemente una muestra de que el pueblo se seguirá levantando”.

Añadió que, así como Carlos Mesa fue “un títere de las logias cruceñas, este tipo (Camacho) es otro títere del imperio estadounidense y por eso no se permitirá que aún existan intereses extranjeros en seguir manejando el país”.

Recordó que tras el Cabildo en Santa Cruz y la llegada de Camacho al aeropuerto internacional de El Alto, “hubo una franca provocación cobarde, sabiendo que lo iban a detener, pero llegó para hacerse a las víctimas con su cartita de payaso y retornó a Santa Cruz llorando y se hizo recibir como si fuera un gran héroe”.

“Por eso yo le digo de la manera más sincera que no hagan enojar más al pueblo porque los que hemos vivido tiempos de dictadura, de discriminación y de pobreza no lo tolerarán. Él (Camacho) no sabe, ha nacido en cuna de oro”, acotó.

Añadió que Evo Morales es la descendencia de Fidel Castro, de Hugo Chávez y los mineros siguen ese ejemplo para que Bolivia cuente con nuevos líderes que tengan el mismo pensamiento.

“Los mineros, como vanguardia la clase trabajadora, vamos a estar al frente y como punta de lanza para defender nuestra Patria Bolivia”, señaló.