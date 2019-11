Ministro de Economía descarta modificar el tipo de cambio y garantiza pago de bonos y salarios

José Luis Parada fue posesionado anoche por la presidenta Jeanine Áñez como ministro de Economía.

A pocas horas de asumir el cargo, manifestó que durante su gestión no habrán cambios drásticos en la economía nacional. Se mantendrá el tipo de cambio, el precio del combustible, los impuestos y se garantiza el pago de bonos y salarios en los plazos establecidos.

«No hay ninguna posibilidad de una devaluación, no vamos a tomar ninguna medida», señaló en entrevista con Unitel. «En 35 años y con siete cambios de Gobierno, este país no ha tenido devaluaciones grandes, ha tenido crecimiento y también estabilidad económica. No tiene por qué cambiar ahora», explicó Parada.

Adelantó que se va promover la inversión de capitales extranjeros en el país. «En 14 años hemos tenido trabajas a la inversión privada. Vamos a sentar las bases para una apertura de la economiza nacional para atraer inversiones y que el próximo gobierno continúe con esto», manifestó el ministro.

El Deber Digital