Ministro de educación anunció reprogramación del calendario escolar debido a paros

El Ministro de Comunicación, Roberto Aguilar, en conferencia de prensa dio a conocer la reprogramación del calendario escolar, esto debido a los paros que se llevan a cabo en todo el país, por ende será solo para las unidades educativas que hayan tenido suspensión de actividades.

Indicó que no hay la posibilidad de que se suspenda el año escolar, además señaló que no está permitido el avance escolar si no es de manera presencial.

Estas son las nuevas fechas anunciadas por la máxima autoridad educativa nacional, en el caso de los departamentos que mantienen los paros, las fechas serían temporales, todas para el último mes del año:

Chuquisaca: 17/12/2019

La Paz: 13/12/2019

Cochabamba: 13/12/2019

Oruro: 10/12/2019

Potosí: 23/12/2019 para fiscales y 18 para privadas

Tarija: 16/12/2019

Santa Cruz: 13/12/2019

Beni: 6/12/2019

Pando:10/12/2019 para fiscales y no habría ampliación para privadas

Este último departamento amazónico, en el extremo norte de Bolivia, sería uno de los que mayor regularidad había presentado en las actividades educativas, según el ministro Aguilar.

Fuente: Erbol, Ministerio de Educación