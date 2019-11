Ministro Murillo: «hay muertos en Sacaba por tiros en la nuca (…) una mente macabra está detrás»

Murillo dice que disparos salieron de manifestantes en Sacaba y que no hubo orden para lanzar tiros “Tengo videos que prefiero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos que tenemos confirmados tiene tiros en la nuca, ¿cómo pudieron recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó? Acá hay una mente macabra que está detrás y todos sabemos quién es”, explicó la autoridad.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aclaró este sábado policías y militares no tenían orden de disparar en Sacaba, donde según informes preliminares, murieron nueve personas. Exhibió imágenes que muestran que los disparos salieron de los manifestantes. Espera que las investigaciones sean trasparentes.

“No hubo orden para disparar”, luego durante la conferencia de prensa que ofreció en Cochabamba reforzó que “la orden que tiene la policía nacional y nuestros militares es resguarden al pueblo, denle tranquilidad a la población, no es hagan puño en alto o juren por nosotros. Tenemos un mandato claro de la presidenta que es que se le de certidumbre a las personas”.

Esto también fue corroborado por uno de los policías encargados las operaciones en Sacaba. “Se escucharon los proyectiles con los que fuimos atacados y nuestro camión blindado recibió 12 impactos, nosotros en cumplimiento a las órdenes, las fuerzas armadas no podíamos utilizar armamento letal en esta situación”, dijo.

El ministro se refirió a los fallecidos en estos enfrentamientos. “Si hay una vida perdida, ¿por qué ocultan el cadáver?, ¿por qué no hacen las cosas bien? Hablamos con el fiscal general y le pedimos que sea absolutamente transparente la investigación, ¿que pasó con estos muertos? Tengo videos que prefiero no mostrar para no impactar y muchos de los muertos que tenemos confirmados tiene tiros en la nuca, ¿cómo pudieron recibir un tiro ahí?, ¿el compañero de atrás le disparó? Acá hay una mente macabra que está detrás y todos sabemos quién es”.

