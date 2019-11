Núñez: No nos oponemos a empresas extranjeras, pero sí a que construyan mal y dañen el medio ambiente

La Paz, 27 de noviembre (Urgente.bo).- “Quienes sean los responsables de la obras defectuosas y retrasadas serán sancionados”, dijo el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, quien fue posesionado recientemente en el cargo, tras la salida del gobierno administrado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Cuando fungía como senador, Núñez denunció, en varias oportunidades, los abusos que las empresas chinas cometían en contra de los trabajadores bolivianos que contrataban. A su vez dio a conocer que estas transnacionales del país asiático construían carreteras defectuosas y con mucho tiempo de retraso.

“Queremos ver en la ABC quién ha fallado y a quien haya fallado se lo debe sancionar porque se tiene que sentar un precedente, pero eso no significa que la obra se vaya parar, no vamos a paralizar ninguna obra”, señaló la autoridad del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, dejó en claro que como parte del Gobierno de transición no se paralizará ninguna obra que estaba en ejecución y que se dará continuidad a los diferentes proyectos que venía realizando esta cartera de Estado. Esto principalmente con el objetivo de no paralizar el aparato estatal

¿Cómo ha encontrado la estructura del Ministerio de Obras Públicas?

Lo primero que hemos hecho es escuchar a todas las autoridades, tanto viceministro como gerentes, en cada una de las instituciones que conforman el Ministerio de Obras Públicas. Nuestra intención no es venir a terminar con todo lo que se ha hecho, sino más bien, venir a escuchar y poder rencaminar los proyectos que están bien y poder sancionar, si hay algún proyecto, que no se haya ejecutado de la manera correcta.

Estamos en una etapa de poder saber qué es lo que ha pasado con el Ministerio de Obras Públicas, pero al mismo tiempo haciendo que los proyectos puedan correr, nuestra idea no es tampoco perjudicar es más bien dar curso a los proyectos que puedan garantizar los servicios como del Teleférico, BoA, que no se paralicen.

¿Tiene una primera conclusión de este acercamiento con las instituciones y viceministerios del Ministerio de Obras Públicas?

Nosotros hemos pedido desde el Senado Nacional, desde donde me tocó fiscalizar, información que durante cinco años no he tenido conocimiento y recién ahora estamos conociendo esa información y seguramente en el transcurso ya de las próximas semanas vamos a tener información ya más completa, más real para hacerla conocer al país. Y una vez tenga esta información, simplemente lo que se va hacer es sancionar en caso de que haya habido alguna irregularidad.

¿Usted tiene algún criterio de cómo se manejaba la ABC?

Había poca información, la transparencia en la función pública es básica, si usted no puede transparentar los recursos da la señal de que hay cosas malas, yo creo que los funcionarios públicos tenemos que ser conscientes de él que nada tiene nada teme. Entonces tiene que transparentar la información y lamentablemente nosotros hemos visto como el Ministerio de Obras Públicas no tenía la capacidad de transparentar los recursos.

Creo una de las políticas de esta gestión es transparentar cada uno de nuestros actos sabiendo de que el dinero que administramos no es de alguien en particular, es dinero del pueblo, son recursos de los bolivianos y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a transparentar los recursos económicos.

Un criterio que corrió es que desde la ABC se favorecía a los empresarios chinos

Así es, una de las denuncias que siempre hemos hecho es que se ha entregado obras a empresas extranjeras, que no se les daba el seguimiento al acompañamiento, no nos oponemos a que venga cualquier país, pero si nos oponemos a que le quiten el derecho del trabajo a ciudadanos bolivianos, que construyan mal, que no respeten el medio ambiente, que no respeten los plazos establecidos de los contratos. Imagínense contratos que tienen cinco años y tienen una ejecución del 15%, en cinco años avanzaron solo el 15% esas son las cosas que hemos cuestionado, por eso nosotros queremos reencaminar.

Vamos exigir que se cumplan las normas, si exigir que se cumplan con los trabajadores bolivianos que se contrataba y ni siquiera se le daba seguro médico, no se le daba las garantías que todo trabajador tiene que tener.

Las empresas bolivianas pidieron articularse para poder competir con las transnacionales, ¿eso será posible?

Sí, podría ser una salida, una alianza estratégica entre empresas extranjeras y empresas bolivianas para que sea posible una mejor y mayor participación de los bolivianos. Como estamos ahora las empresas extranjeras tienen el monopolio; contratan a las empresas bolivianas, le pagan lo que ellos quieren o por ultimo no les pagan, entonces eso es lo que no vamos a permitir.

¿Hacia dónde hay que priorizar la gestión en infraestructura vial?

Primero es la transparencia o sea el país ya ha contraído deudas más allá que las podamos criticar, ya está hecho y lo que hay que hacer es transparentar esos recursos y tratar de hacerle un acompañamiento y seguimiento que hay. En este periodo de transición donde tenemos pocos meses yo no me podría comprometer en que vamos a licitar obras, no daría el tiempo siquiera para licitar pero si es importante rencaminar lo que estaba mal, porque el tema caminero es importante, la vinculación caminera es vital para un país.

Tenemos que tener la capacidad de no para el motor económico en nuestro país porque seguimos.

