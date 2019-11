Ojo! no soy candidato ni lo seré! me da asco ver los intereses personales por encima de una nación! Pregunto! Se hace responsable el señor Mesa y Doria Medina que le devolverán la paz, la democracia, y soberanía al país? si así es, yo les pido que lo hagan público y mañana me vuelvo a Santa Cruz!

Criticar es bonito!! que hicieron? confiar en la OEA? pregunto! si la OEA dice que EVO gano, quiero que ambos respondan! No vamos a casa? ahhh lindo es estar detrás de una cámara negociando el voto del pueblo!

Se aplazo la oposición y es el pueblo que ahora recupera la esperanza por si solo!

y Saben por que no me preocupa las criticas de lo que digo? por que no tengo interés de nada! no soy ni seré candidato! solo quiero cumplir con un mandato del cabildo y me voy a lo que se hacer, trabajar!

Dios los bendiga!

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook







Fuente: Luis Fernando Camacho