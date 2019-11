Paniagua: «Cuando se hundía el barco, saltaron las ratas»

​

David Paniagua, secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) aclaró este martes, en una conferencia de prensa, que los jugadores de Sport Boys determinarán los nombres de aquellas personas que recibirán los 150 mil dólares que el gremio gestionó ante la Federación Boliviana de Fútbol para posibilitar que el Toro pueda seguir trabajando y encarar lo que resta del torneo Clausura.

“Para llegar a juntar los 150 mil dólares se hizo gestión para que la televisión y la Federación entregue cada una de a 75 mil dólares. Se pagará el viernes. Fabol no elaboró la lista. No nos corresponde a pesar de que la plata es nuestra. Quedó bajo la responsabilidad de los jugadores de Sport Boys. Son ellos los que van a determinar quiénes recibirán. Lo que vamos hacer es entregar la plata de acuerdo a lo que ellos dispongan”, dijo Paniagua.

De esa manera, Fabol respondió también a Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, quien dejo entre-ver que Fabol elaboró una supuesta lista, que no contempló al cuerpo técnico, al que le deben también tres meses de salarios. “Hay una lista para pagar un sueldo, pero tras acuerdo entre maleantes”, había dicho Antelo, quien la semana pasada renunció a su car-go, argumentando que no podía exigir a un plantel que hace cuatro meses que no recibe sueldo alguno y que, además, no cuenta ni con las más mínimas condiciones de trabajo.

Al respecto, Paniagua contó que Luciano Ursino, capitán del Toro warneño, les comunicó que el entrenador los abandonó con una justificación que no tiene ningún sentido porque todos vieron la renuncia pública de Antelo. “Ellos (los jugadores) dicen que como el cuerpo técnico vio que el barco se hundía, como las ratas saltaron y se fueron”, dijo Paniagua, quien informó que el pago se efectuará el próximo viernes.

También aclaró que nada tuvo que ver su entidad en que Sport Boys hable con Mauro Blanco para que dirija el equipo en lo que resta del Clausura.

“Es otra estupidés y otra mentira. Para ayudarlos, los que le prometimos es gestionar la cancha de la Mutual y un preparador físico para que continúen con su preparación. Con Blanco jamás charlamos sobre el tema”, puntualizó.

El directivo de Fabol aclaró que su gremio también defiende a los entrenadores que requieran apoyo. Recordó que lo hicieron con Azkargorta, Soria, Baldivieso y Villegas. “Los entrenadores no tiene un gremio y mientras no lo tengan se ajustan a Fabol, pero deben mostrar contrato”, sostuvo.