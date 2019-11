Pedro Montenegro, el amigo de jueces y policías que llegó a ser el hombre más buscado de Bolivia

Pedro Montenegro Paz, nacido el 26 de marzo de 1981 en Santa Cruz, es el mayor de dos hermanas. Está casado y tiene dos hijos, una mujer de 13 y un varón de 8 años. Se hizo conocer como un próspero empresario dedicado a la construcción de casas.

Considerado por el Tribunal Supremo de Justicia, desde el 21 de julio de 2015, como un capo de la droga llegó a convertirse en uno de los hombres más buscados por la Policía en Bolivia y de Brasil por el delito de tráfico internacional de cocaína.

El 11 de mayo pasado, tras un mes de búsqueda intensa, se entregó a la Policía y seis meses después se cumplió la resolución suprema que ordena que sea entregado a la justicia brasileña.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Su nombre sonó fuerte desde el 17 de abril, cuando se hizo pública una fotografía en Cartagena (Colombia) donde aparece junto a Robin Justiniano, el hijo del coronel Gonzalo Medina, el capitán Fernando Moreira, la esposa de este, Esther Arteaga Carrasco ‘Guiguita’ y otras personas durante una fiesta de Carnaval.

La foto difundida públicamente y la historia plasmada en una resolución suprema que ordenó su captura para su extradición a Brasil por narcotráfico, destapó uno de los mayores escándalos por sus vínculos con altos jefes policiales.

Tiene título de abogad o

Pedro Montenegro Paz, mantuvo durante años las buenas relaciones con gente de la Policía, de la Justicia, del Ministerio Público y en la parte académica, con profesionales de la Universidad Gabriel René Moreno.

Los policías y los fiscales que en abril practicaron un allanamiento en la casa donde vivía, de la calle Barcelona 7 del barrio Las Palmas, se llevaron una sorpresa. En el inmueble suntuoso, sobre su escritorio, encontraron el original de su título de abogado en provisión nacional.

La Universidad Gabriel René Moreno extendió el documento el 27 de marzo de 2018, con el registro 991041461, a nombre de Pedro Montenegro Paz, con carné 5339194-SC. El título de licenciado en Ciencias Jurídicas lleva la firma de autoridades universitarias.

​El título no era falso. La Uagrm, asegurando que no investiga los antecedentes de sus estudiantes, confirmó que Montenegro venció materias y dio examen de grado para titularse. No se trataba de un hecho menor, Montenegro buscó ser abogado porque tenía aspiraciones para ser juez.

Con magistrados en Sucre



Un allegado a la familia de Montenegro, que participa de las lujosas fiestas que ofrecía, afirmó que el extraditable pudo gozar de muchas ventajas en la universidad, teniendo en cuenta que desde 2015 era buscado por la justicia.

Un testimonio que ya es conocido por los servicios de Inteligencia de la Policía, da cuenta de que Pedro Montenegro incluso era animado por amigos del ramo judicial para que se postule a juez. “Viajaba seguido a Sucre. Los fines de semana se juntaba con magistrados, hacían fiestas y él costeaba todo. Su amigo inseparable, que lo recibía allá, era un magistrado del Tribunal Constitucional que ya no está”, dijo.

La esposa de Pedro, según los testimonios de las personas ante la Policía y la Fiscalía, también organizó fiestas para el aniversario de la Felcc a la cabeza de Gonzalo Medina. Ella festejó en el aniversario con mujeres policías de esa repartición.

Condecorado

Montenegro llegó a ser condecorado en tres oportunidades por la Policía. Recibió distinciones en la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y en el Comando Departamental de Santa Cruz.

EL DEBER