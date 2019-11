‘Pochi’ Chávez reveló que su familia le pidió dejar el país por los conflictos sociales

El enganche argentino aseguró que su familia está asustada por la crisis social y política que se vive en el país. Chávez defiende los colores de Wilstermann de Cochabamba, una de las ciudades más convulsionadas en los últimos días.

«Nosotros queremos jugar, pero si no están las garantías es mejor no hacerlo. Mi familia en la Argentina está asustada y no quiere que juegue. Tengo dos hijas que están sufriendo», afirmó Chávez en entrevista con el programa Dosis de Fútbol.

En la reanudación del Clausura, los aviadores visitarán a Always Ready en La Paz (jueves), ciudad asediada por las protestas callejeras. “Yo soy extranjero y estoy al margen de todo. Espero que este domingo empiece”, adelantó el argentino antes de la decisión de la FBF de reiniciar el torneo el 27 de noviembre.