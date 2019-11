Policía pide a las FFAA unirse a la lucha 'por el presente y futuro de Bolivia'

Desde la Policía pidieron esta mañana a las FFAA que no salga a enfrentarse contra ellos ni contra el pueblo y le recuerdan que juraron defender la bandera boliviana y no a un partido político

Desde la UTOP de La Paz, un miembro de la Policía, con el rostro cubierto emitió un pronunciamiento en el que dejó señaló que el motín policial no es un golpe de Estado contra el Gobierno, sino más bien un acto reivindicatorio y pidió a las Fuerzas Armadas (FFAA) del país unirse a la lucha.​

“La unión hace la fuerza y hoy Bolivia está más unida que nunca, pedimos a las FFAA que no salgan a enfrentarse con los policías, ni con el pueblo, todos somos hermanos bolivianos, únanse y está será una histórica lucha porque es por el presente y el fututo de Bolivia. Como uniformados juramos defender nuestra bandera, no a un partido político y decir que no es un golpe de Estado, es el fortalecimiento de una democracia que fue despojada hace mucho tiempo”, señaló el uniformado.

Jefes se suman al motín

El policía agregó que la institución verde olivo está comprometida con la democracia y con el futuro de Bolivia, y que los jefes, oficiales, clases, policías y el personal administrativo se suman al motín ante el apoyo que le ha brindado en su conjunto la sociedad boliviana.

“Es así que la Policía, a la cabeza de los jefes y oficiales se une a la tropa para la defensa de nuestra amada y querida Policía”, acotó.

De acuerdo con el uniformado, el motín también exige la abrogación de la Ley Nº 101, la nivelación salarial con las FFAA, la restitución de las unidades especializadas desmembradas, jubilación al 100%, la carrera de generales por mérito y no por injerencia política y la garantía de no iniciar acciones legales ni disciplinarias contra los uniformados que son parte de esta acción.

“Son acciones con la finalidad de recuperar el honor y dignidad de la institución, queremos recuperar las funciones que se nos fueron arrebatando usurpando e intervenida por este Gobierno, funciones que eran parte de nosotros de nuestra creación y no olvidarnos de los planes maquiavélicos y proyectos que tiene el oficialismo para seguir despojándonos de nuestras funciones constitucionales”, señaló.

Para concluir garantizó que la Policía cumplirá con su rol constitucional de proteger al pueblo boliviano y llevar ante las autoridades pertinentes a los responsables de masacres y delitos.