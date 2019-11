Presidenta del Senado dice que la Policía y las FFAA fueron ‘desleales’ con Morales

La presidenta del Senado, Eva Copa, descartó que vaya a buscar una candidatura para las próximas elecciones en Bolivia. En una evaluación de lo ocurrido, lamentó la actitud de dos instituciones llamadas a respaldar al gobierno legalmente constituido.

La presidenta del Senado y militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eva Copa, descartó una eventual postulación en las próximas elecciones y consideró que la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) actuaron de manera desleal con el expresidente Evo Morales, exiliado en México.

«No», respondió Copa cuando se le preguntó si será candidata en los próximos comicios. «En esta legislatura no. No, he dejado mucho tiempo a mi familia y ellos merecen que les de el tiempo que les he descuidado», dijo en una entrevista al programa No Mentiras de la red PAT de la noche del martes.

La legisladora de 32 años y asambleísta nacional del MAS por la ciudad de El Alto, consideró que es tiempo de hacer una «pausa» en su vida política para dar «ese tiempo a sus dos hijos».

Elegida Presidenta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 14 de noviembre, advirtió que le llamó la atención la deslealtad que la Policía y las FFAA mostraron hacia Morales, siendo que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que los militares deben proteger -dijo- a un Mandatario.

Dijo que le llamó la atención «la deslealtad que ha habido hacia nuestro Presidente» por parte de «quienes se suponía que lo tenían que cuidar, la Policía y las Fuerzas Armadas».

«Lo que más me llamó la atención fue que el Comandante General de las Fuerzas Armadas (Williams Kaliman) pidió la renuncia del Presidente. Las Fuerzas Armadas y la Policía se sentaban todos los lunes desde las cinco de la mañana y marcaban agenda», recordó.

Copa y su bancada, en la ALP, viabilizó la aprobación de una ley de convocatoria para elecciones generales, la que anuló los anteriores comicios del 20 de octubre donde Morales, como candidato del MAS, obtuvo la victoria en medio de denuncias de fraude que avivaron una protesta cívica nacional que obligó al exmandatario a renunciar el 10 de noviembre y exiliarse en México.

A la protesta cívica se sumó un motín policial y la sugerencia del mando militar de ese entonces para que renuncie. (27/11/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz