“Querían quemar a la alcaldesa Chapetón”, relata testigo del ataque en la alcaldía de El Alto

Ayer a las 22:00, Raymunda Castillo pasaba una noche como cualquier otra -al interior del centro de convenciones de la alcaldía de El Alto- cuando de repente una turba descontrolada llegó gritando para ingresar a la infraestructura. Al principio, ella cumplió su labor de portera, resguardando el edificio, pero minutos después tuvo que escapar por su vida y la de sus tres hijas.

“Han gritado ‘¡salga alcaldesa, te vamos a quemar viva!’. Yo he salido con mis wawas he escapado”, relata ahora Castillo, una mujer que cuida sola de sus tres hijos. Ayer llegó una turba de 60 personas hasta las oficinas de la alcaldesa, Soledad Chapetón, patearon arrojaron piedras y destruyeron muebles.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Sin miedo, arrojaron con piedras, entraron por encima del garaje, patearon la puerta y de ahí me he escapado. Ya no podía más”, recuerda. Ahora está sentada en una silla de la que era su habitación, el catre tiene astillas de vidrios. Los vidrios del edificio tienen tantos huecos como las incontables piedras que se encuentran al interior de la infraestructura.

“Cómo pueden perseguir así a la alcaldesa sólo porque es mujer”, lamenta Castillo.

Ataques a diversas infraestructuras

Henry Contreras, secretario Municipal de Atención Ciudadana y Gobernanza lamenta el ataque que sufrieron los funcionarios tanto en la alcaldía, como en el centro de convenciones. “Estamos viendo la violencia con la cual han ingresado al Centro de Convenciones. Gracias a Dios hemos podido evacuar al personal e incluso a la portera que vive sola con tres niñas”.

“Estos daños no fueron registrados solamente en el Centro de Convenciones, sino también en el Concejo Municipal, donde se destrozó una movilidad de la Dirección de Culturas y estaban intentando ingresar al Teatro Raúl Salmón, es por eso que la puerta estaba comenzando a ser rota. No creo que estos sean los actos pacíficos que comentaba ayer la gente ligada a la Regional del Movimiento al Socialismo en El Alto y los acusamos a ellos por todos estos destrozos. Pedimos las garantías para los más de 3.000 empleados del Municipio que se ganan la vida, tienen familia e hijos y será responsabilidad de ellos si es que pasara algo con cualquiera de los funcionarios públicos”, acota.

Además el municipio analizará las cámaras de seguridad para denunciar a los implicados. “Tomaremos las medidas de seguridad correspondientes por los antecedentes acontecidos con la quema de febrero de 2016, cada director y secretario tiene la instrucción de evacuar las oficinas si tenemos algún conflicto en la ciudad de El Alto”, concluye.

Página Siete Digital / La Paz