Remesas del exterior bajan a $us 883 millones a agosto

España continúa siendo el país desde donde más llegan estos recursos económicos con un 40% del total.

De acuerdo al reciente reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), las remesas de los trabajadores en el exterior disminuyeron levemente de $us 918,5 millones (agosto de 2018) a $us 883 millones hasta agosto de 2019; es decir, que dejaron de llegar $us 35,5 millones en ese periodo.

Continúa siendo España el país desde donde más remesas de los trabajadores llegaron a Bolivia con un un 40,2% del total, le sigue Estados Unidos con un 18%, Chile con el 12,2%, Brasil con el 8,5% y Argentina con un 7,5%.

En cuanto a los destinos dentro del país que han registrado depósitos, llegaron principalmente a Santa Cruz con un 41,6%, Cochabamba, un 32,5%; La Paz con el 12,3% y el resto de los departamentos suman el 13%. Cabe destacar que Argentina con el paso de los años fue pasando del tercer al quinto lugar en importancia de las remesas que llegan a Bolivia, esto debido a la crisis económica que atraviesa ese país y la depreciación de su moneda. Más bien por el contrario, la balanza se volcó y es más el dinero el que se envía desde Bolivia al vecino país.

El dinero enviado por los migrantes bolivianos representó más ingresos para Bolivia (superior en $us 567 millones) que la inversión extranjera directa, que en 2018 alcanzó solo la suma de $us 316 millones, uno de los más bajos de la región, según el reporte de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).