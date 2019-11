San José y Sport Boys pierden de a tres puntos por demandas

El TSDD aplicó la normativa ante la falta de pago de ambos clubes a sus exjugadores. El santo se complica en la lucha del título y el Toro ingresa a zona de descenso directo.

El Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sancionó con la quita de tres puntos a los clubes de San José y Sport Boys por las demandas de sus exjugadores que reclamaron sueldos atrasados. La decisión se asumió el jueves por la noche en Santa Cruz y se comunicará a la federación para que aplique la resta del puntaje en la tabla del torneo Clausura y en la Acumulada.

El santo cae de la cuarta a la octava posición (tiene ahora 24) y disminuye sus chances de pelear por el título del Clausura. Por su lado, el ‘Toro’ warneño baja al último puesto de la tabla del Clausura (8) y se encuentra comprometido con el descenso directo de categoría pues en la Acumulada también pasa a ser colero.

Ambos equipos tenían hasta la instalación de la sesión del TSDD para terminar de pagar las deudas a sus exfutbolistas, aspecto que no sucedió. Los santos tenían demandas por el caso de Gustavo Salvatierra (más de 8.000 dólares), Miguel Suárez (16.000 dólares) y Yasmani Duk (24.000 dólares) y según compromiso de su presidente Wilson Martínez, se tenía el dinero para hacer el pago que finalmente no se efectuó.

Con la quita de puntos, los santos perdieron en 2019 nueve puntos. Los tres primeros fueron por el caso del panameño Boris Alfaro mediante FIFA en el Apertura y el segundo antes del inicio del Clausura por la demanda del colombiano Jair Reinoso mediante TRD.

Por su lado, Sport Boys no alcanzó a pagar la deuda que tenía con los ex arqueros Saidt Mustafa que milita en Bolívar, y Jorge Ruth, que es parte de Real Potosí. El equipo empezó con menos tres puntos por no cumplir con deudas a jugadores.

En las próximas horas será la Dirección de Competiciones la que ejecute la quita de puntos en la tabla del torneo Clausura.

El TSDD dio plazo a ambos clubes para pagar en los próximos días, caso contrario serán pasibles al descuentos por otros tres puntos por reincidir en la omisión de la resolución. La próxima sanción sería el descenso.