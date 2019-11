Sectores del MAS exigen lealtad a Evo y dan ultimátum a cívicos

domingo, 10 de noviembre de 2019 · 00:02

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) dieron un ultimátum a Luis Fernando Camacho para que deje la sede de Gobierno y exigieron a la Policía y FFAA que velen por la integridad física del presidente Evo Morales.

Los cocaleros se reunieron ayer en un cabildo en Ivirgarzama y decidieron condenar el supuesto golpe de Estado que hay en contra del presidente Morales, además que pidieron a las Fuerzas Armadas y la Policía que garanticen la integridad física del Jefe de Estado.

La Federación Carrasco del trópico de Cochabamba se movilizó en una caravana y luego se concentró en un cabildo en el que los participantes, además, decidieron dar un plazo de 24 horas para que Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, abandone la sede de Gobierno.

Los cocaleros también demandaron a los partidos políticos que lograron representantes en la Asamblea Legislativa el 20 de octubre que acudan al diálogo que planteó Morales.

Otra organización que se pronunció fue la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La Csutcb expulsó de sus filas a Nelson Condori, miembro del comité ejecutivo. Por la mañana, Condori se reunió con Camacho, con quien se abrazó y a quien el dirigente campesino le dijo “ahora eres mi hermano, yo antes te dije señor Camacho, pero ahora he conocido tus valores”.

La Csutcb instruyó a sus federaciones realizar un cerco a la ciudad de La Paz. Además, le dio un ultimátum a Camacho “para que se repliegue” con sus seguidores.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, la facción afín al MAS, convocó a bloqueos y movilización. También dio un ultimátum de 48 horas para que Camacho, Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, además del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, abandonen la sede de Gobierno.

La dirigencia de ese sector amenazó con formar una Policía Sindical-Civil para resguardar a la población e instituciones si es que la Policía no retoma sus actividades.

Respecto a los ultimátums, Camacho tuiteó: “No me voy porque tengo una misión y no es tiempo de cobardes, ¡yo me quedo! No soy delincuente pero tampoco cobarde. ¡Me voy cuando Evo Morales renuncie!”.

Ayer, por la tarde quienes son afines a la Fejuve cercana al MAS comenzaron los bloqueos en El Alto y anunciaron que no dejarán entrar a los mineros de Potosí que están en contra de Morales y que se acercan a la sede de Gobierno.

Por otro lado, el representante de los campesinos en Tarija, Osvaldo Fernández, expresó el respaldo de ese sector al presidente Morales.

“Nosotros, firmes con nuestro proceso de cambio, que tanta sangre nos ha costado recuperar, antes nunca fuimos tomados en cuenta, por eso nuestro apoyo a nuestro presidente”, declaró el dirigente a ABI.

La ejecutiva nacional de la Confederación Sindical de Mujeres de las Comunidades Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, llamó a pacificar las ciudades y el campo.

“Instamos que haya pacificación en las ciudades, en el campo, que no haya más violencia. Las manifestaciones tienen que ser pacíficas”, aseguró.

Las cooperativas mineras afiliadas a la Central Local de Cooperativas Minetas Mapiri SRL no se sumaron al apoyo de los sectores hacia Morales. En una reunión de emergencia declararon su independencia política respecto al llamado de defensa del Presidente.

Frente a la convocatoria de la Federación Regional Mineras Auríferas, señalaron que no apoyarán las marchas y bloqueos convocados por esa organización y exigieron a aquella que convoque a una asamblea extraordinaria para determinar el lineamiento político a seguir hacia adelante.

“No servir de escalera para ningún cooperativista que vele sólo por sus intereses personales y no así en bien del cooperativismo minero. Cualquier alianza política debe ser de conocimiento de los cooperativistas y aprobada en una asamblea general”, se lee en la última resolución emitida, ayer por la mañana, por la Central Local de Cooperativas Mineras de Mapiri.

La Fejuve de El Alto, denominada contestataria, anunció que ese sector realizará un paro de actividades de 24 horas el martes, en demanda de la renuncia de Morales y de nuevas elecciones con Órgano Electoral renovado, informó Erbol.

