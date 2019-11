Según Leonardo Roca CONALTID no será una oficina donde se trame represión

Así fueron sus palabras en la conferencia de prensa: «Indicarles que es un orgullo, y una responsabilidad bastante grande, representar a una cartera del Estado que tiene mucha responsabilidad, como es la dirección del CONALTID en Santa Cruz. Un puesto de mucha importancia, un puesto de lucha contra el narcotráfico, en el cual se ha depositado la confianza del Ministro de Gobierno en mi persona.

En tal sentido, mi nombre es Leonardo Roca, soy Licenciado en Administración de Empresas, soy político, soy empresario, soy Cruceño y soy Boliviano. En tal sentido creo que es muy necesario en estos momentos, poner el hombro al país y avanzar, es por eso que quiero agradecer de manera pública al Ministro Arturo Murillo por la confianza depositada en mi persona. En ese sentido, la nueva misión del CONALTID, será bastante distinta.

La misión del CONALTID no será una oficina donde se trame represión, no será una oficina que no cumpla las funciones específicas que tenía y que tiene enmarcado en su organigrama. No será una oficina donde se geste cosas en contra de los cruceños, esa es la esencia totalmente distinta que le vamos a dar al CONALTID.

Hemos sido posesionados en las primeras horas de esta mañana y ya hemos empezado a tener las primeras reuniones. Nos hemos reunido con el sector productor cruceño, más específicamente con todo el Directorio de la CAO que han estado aquí presente.

Con ellos hemos estado analizando la problemática actual con el tema de los bloqueos, hemos visto la necesidad de instaurar mesas de dialogo con los diferentes sectores y decirles que de parte del Ministerio de Gobierno va a ser una posición totalmente distinta de conciliación. No queremos derramar sangre en territorio Cruceño, no vinimos a eso, venimos a conciliar. Pero decirles claramente a quienes están en este momento cometiendo delitos, bloqueando sin ningún tipo de justificación, que deparen sus acciones, que deparen sus actitudes y por favor generen el libre tránsito que tanto necesita el país.

El departamento de La Paz y los demás departamentos del país están sufriendo por el desabastecimiento porque no se permite en este momento enviar diferentes productos que se gestan en el departamento de Santa Cruz. Es por eso que gestionando aumentar el puente aéreo desde el departamento para con la ciudad de La Paz, porque al momento si bien se está entregando un poco de los productos, no se va a satisfacer la demanda completa. Es por ese que estamos gestionando con las demás carteras de Gobierno un puente aéreo para satisfacer la demanda del pueblo paceño.»

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker