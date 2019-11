Vea los dos videos:

Carlos Valverde en la Red – 3 noviembre 2019.- Sorpresiva decisión de Cívicos y CONADE !!! 48 horas de plazo para que renuncie!!! Qué se traen entre manos? no se… pero espero… no me adelanto… hasta ahora vamos bien con esos mismos ciudadanos… las calles no ceden, el nuevo actor somos nosotros y eso es un valor… esperemos… ya sabremos de que se trata!!!

Carlos Valverde en la Red/2 – 3 noviembre 2019.- Pensemos juntos: porqué tenemos que ceder nosotros, si el tirano nos trajo hasta aquí? le dijimos NO el 21F y se presentó a la elección; le dijimos SIN FRAUDE y lo hicieron… exigimos 2 vuelta y dijo que OEA conspiraba; se le dijo que se vaya y se aferra a la OEA; no somos nosotros quienes debemos ceder, es él… tengamoslo claro !!! Confiemos en los que hasta ahora lo están llevando bien este asunto

Fuente: Carlos Valverde Bravo



