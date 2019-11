Testimonios sobre el malestar de los bolivianos en México tras la llegada de Evo Morales al país

La llegada del ex mandatario Evo Morales a México ha divido a la población que radica en este país. Por un lado, hay quienes apoyan el asilo político concedido al ex presidente boliviano. Sin embargo, hay otro sector que lo rechaza, incluida parte de la comunidad boliviana que radica en territorio azteca, quienes aseguran que lo ocurrido en su país natal no fue un golpe de Estado.