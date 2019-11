The Strongest “congela” a Ronaldo Sánchez por indisciplina

La explicación del jugador por su ausencia a un entrenamiento no convenció al cuerpo técnico, que primero lo puso a trabajar de manera diferenciada y luego pasó su caso a la dirigencia.

Ronaldo Sánchez en una práctica anterior en Achumani.

Foto: Christian Calderón

Ronaldo Sánchez dejó de entrenar en The Strongest. El mediocampista fue puesto en la “congeladora” por decisión del director técnico, Mauricio Soria, por haber cometido un acto de indisciplina.

El futbolista faltó a un entrenamiento, pues trascendió que no regresó de Santa Cruz a tiempo luego de un permiso. Su explicación por lo ocurrido no convenció al DT, que en principio lo mandó a trabajar de manera diferenciada. Pero desde el martes no está más en el plantel.

“Es una decisión del cuerpo técnico. La dirigencia ya tomó conocimiento de ello y después de hablar tanto con el técnico como con el jugador, el directorio tomará una decisión”, declaró Ricardo Llano, presidente de la Comisión Técnica.

El jugador, que llegó a mitad de la actual temporada proveniente de Oriente Petrolero, firmó contrato con el Tigre por un año, pero a punto de acabar su primer semestre ya está en duda su continuidad.

No es la primera vez que Sánchez recibe una sanción de Soria, pues ya ocurrió cuando el DT estaba al mando de Oriente y fue enviado a trabajar con el plantel pre profesional.

Marcas intentó comunicarse con Ronaldo Sánchez, pero éste no atendió las llamadas a su celular. Según una fuente del club, el jugador se fue a Santa Cruz, a la espera de que el club defina su futuro.

Sánchez llegó al Tigre con la venia del anterior DT, el excapitán Pablo Escobar, pero ni con él ni con Soria logró ganarse un lugar como titular; pero gracias a su producción fue convocado a la selección nacional Sub-23.(20/11/19)

