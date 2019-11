Titular de San José: Varios jugadores tienen contratos hasta fin de año

miércoles, 13 de noviembre de 2019 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

APG / Oruro

Wilson Martínez, presidente del club San José, explicó que gran parte de los jugadores firmaron contratos solo hasta fin de año y que por el momento no iniciaron negociaciones con el grupo. Reconoció que tienen deudas con los futbolistas.

«Nos gustaría ampliar contratos con los jugadores que están en carpeta al igual que el cuerpo técnico, pero eso ya no solo depende de mí», expresó el titular del club, además de explicar que no conversaron (oficialmente) con los jugadores que estarían en carpeta, ya que el equipo no trabaja con normalidad, también está el pedido de que les cancelen el sueldo que se comprometió la dirigencia (del mes de julio).

Uno de los jugadores que ya dejó la planilla es Javier Sanguinetti, el argentino se fue a su país cansado de tantas promesas de parte de la dirigencia que le adeuda, se conoce que algunos futbolistas también están contando los días para cumplir con sus contratos y alzar vuelo.

Por el momento el torneo profesional ingresó en una pausa «impensada», lo que no solo complicó a los santos, pues no todos los planteles trabajan con normalidad como consecuencia de los conflictos sociales en el país que obligó a los cuerpos técnicos a reprogramas entrenamientos y por grupos, en algunos casos hasta otorgar un plan de entrenamientos a los jugadores para que realicen en sus casas.

«Lamentablemente estamos pasando por una mala situación, esto también nos complica», añadió el directivo, quien además cumplirá su gestión en el mes de diciembre de este año, además ya se anunció que se nombrará a un Comité Electoral para las elecciones, pero no menos cierto es que la reunión de socios prevista para el domingo definirá munchos puntos.