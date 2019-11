Torneo Clausura se reanuda este domingo 24 por pedido de clubes

El torneo Clausura de la División Profesional se reanudará este domingo 24 de noviembre, luego de 35 días en los que se suspendieron siete fechas por los conflictos sociales que aún existen en nuestro país. Oficialmente, el campeonato volverá a la acción el miércoles 27, tres partidos fueron adelantados para este fin de semana.

El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió la reactivación del certamen en base al artículo 34 de su Estatuto, que le faculta a: “Adoptar todas las decisiones que no pertenezcan al ámbito de responsabilidad del congreso o no estén reservadas a otras instancias por la legislación vigente o los presentes Estatutos”.

“Hemos tomado la medida más acertada en el afán de que el fútbol quiere ayudar a la pacificación del país”, sostuvo el presidente César Salinas.

En 35 días se deberán jugar 70 partidos y los jugadores deberán resignar la fiesta de Navidad para cumplir con el calendario y permitir que nuestro país tenga a sus clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana antes de fin de año.

La última fecha del campeonato concluirá el 29 de diciembre. Si existe la necesidad de jugar un partido extra para decidir al campeón, se disputará el 31.

La Fecha 17

En principio, estaba previsto reanudar la competencia el miércoles 27, pero varios clubes pidieron aprovechar este domingo para tener una mejor recaudación. Por ejemplo, ese día se juega Guabirá vs The Strongest (15:00), Aurora vs Nacional Potosí (18:15) y Blooming vs Royal Pari (20:30).

La fecha se completará el miércoles 27 con Always Ready vs Wilstermann (15:00), San José vs Sport Boys (18:15) y Destroyers vs Oriente (20:30).

Real Potosí pidió jugar este domingo con Bolívar, pero el cuadro paceño no aceptó la propuesta, por lo que el encuentro se disputará el miércoles, posiblemente a las 20:30.

Descenso indirecto

En lo que se refiere a los partidos del descenso indirecto, por la falta de tiempo se lo definirá en un solo encuentro que ha sido programado para el 31 de diciembre en campo neutral.

Sobre los pedidos de Fabol para que se honren los compromisos con los jugadores de Sport Boys, que están cinco meses impagos, Salinas fue claro al señalar que “en la Federación no existe la figura normativa de que debamos ayudar a los clubes en cuanto a los pagos. A Fabol le haremos notar que cada club asume las consecuencias de cómo se administra; podemos tener apertura en algún pedido, pero confío en que los clubes puedan presentarse a los partidos que les quedan”, resaltó.

Por otra parte, el directivo Jaime Cornejo dio a conocer una nota que envió el ministro de Deportes, Miltón Navarro, en representación del Gobierno, y en la cual se informa sobre la seguridad que tendrán los clubes que viajen fuera de sus distritos.

En el caso puntual de los conflictos que existen en la ciudad de El Alto, se mencionó que si los mismos persisten en los siguientes días, el encuentro entre Always Ready y Wilstermann, del siguiente miércoles, se jugará en el estadio Siles, ya que no se podría utilizar el estadio de Villa Ingenio.

Wilstermann retorna al ruedo el miércoles 27 ante Always Ready, por la fecha 17.