Tras su llegada a la Argentina, Alberto Fernández visitó a los hijos de Evo Morales

Los hijos del ex mandatario ingresaron al país como visitantes y no tienen asilo políticos. Sin embargo, Fernández le había dicho a Evo Morales la posibilidad de recibirlo a él, a García Linera y a sus familias el 14 de noviembre. «No pierdo la esperanza de volver algún día. Si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía», dijo entonces el expresidente.