Trump ofrece ayuda militar para librar la «guerra» contra el narcotráfico

Donald Trump ha ofrecido este martes apoyar militarmente a México para derrotar al crimen organizado tras el asesinato de nueve integrantes de una familia mormona en Chihuahua. Las víctimas del narcotráfico -seis niños y tres mujeres- tenían nacionalidad estadounidense y mexicana. “Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, escribió el presidente de EE UU en su cuenta de Twitter, adelantando que lo único que hace falta es una llamada de su homólogo Andrés Manuel López Obrador. “¡A veces necesitas un Ejército para derrotar a un Ejército!”, agregó. Sin embargo, el mandatario mexicano agradeció esta mañana la oferta del republicano, pero aclaró que no se puede enfrentar violencia con más violencia.

“Una familia y amigos maravillosos de Utah [un Estado al Oeste de EE UU ] quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, que se disparaban el uno al otro, lo que terminó con la muerte de muchos grandes estadounidenses, incluidos niños pequeños, y algunos desaparecidos”, tuiteó Trump a primera hora de esta mañana cuando se conoció el macabro suceso ocurrido en una carretera entre los estados de Chihuahua y Sonora. El mandatario se mostró dispuesto a ayudar a López Obrador para acabar con “los monstruos” del narcotráfico. “Este es el momento para que México, con la ayuda de EE UU, libere la GUERRA a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente!”, sostuvo el neoyorquino.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

