Vigésimo primer día de paro

Guido Añez

Que despedida más larga, renunció el dictador tramposamente el domingo, es martes y seguimos penando aunque Evo este rumbo a México.

No sabemos el destino de García Linera.

Nos queda un peldaño más para coronar la Victoria, consolidar y garantizar la sucesión constitucional. Si bien ya con el abandono del país de Evo, la sucesión se vuelve una mera formalidad ya que constitucionalmente no podemos estar con la presidencia en acefalia, el MAS tiene la llave del quórum del congreso y por la forma en que se ha ido su Jefazo tienen muy poca voluntad de cooperación y más bien una despedida violenta, delincuencial, irresponsable, acorde a la personalidad de Evo.

Lo hermoso de este día, ha sido el esfuerzo infructuoso de Evo de posicionar en la comunidad internacional su tesis de que renunció por un golpe de Estado, no logró hacerlo porque se trabajó desde dentro y desde afuera con la verdad, fue el pueblo a la cabeza de una juventud valiente y decidida dispuesta a darlo todo para no perderlo su país, para no salir de nuestra tierra cruzar sus fronteras y no saber qué futuro le esperaba la que pacíficamente y en unidad consiguieron arrastrar a todo el pueblo y después a la policía y por último a las FFAA a dejarlo tan solo al dictador que no le quedó otra alternativa que la renuncia y luego el exilio.

Ojalá mañana escriba la última crónica de Victoria plena y el miércoles todos a volver al trabajo.

