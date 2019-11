Villegas dice que no está de acuerdo con algunas disposiciones de la OEA y no ayudará a la auditoría

El informático Édgar Villegas, que hace una semana denunció irregularidades en las actas computadas por el Tribunal Supremo Electoral, escribió ayer en su cuenta de Twitter que no tiene garantías de la imparcialidad de la auditoría de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y por esa razón no participaría en la actividad.

Explicó que la gente le escribió para preguntarle si colaboraría en la auditoría. “Lamentablemente no tengo garantías de su imparcialidad ni estoy de acuerdo con algunas disposiciones (como le hecho de que no se audite el periodo previo a las elecciones), por lo que no participaría en ella”, publicó en su muro.

Ayer la OEA inició el trabajo de auditoría al proceso electoral del 20 de octubre. Para este trabajo recibió a 30 expertos que investigaran la verificación de cómputos, lo cual incluye actas, papeletas, votos; la verificación del proceso, lo cual incluye aspectos informáticos; el componente estadístico y de proyecciones, así como el componente de cadena de custodia de las urnas.