Wilster rescata un punto en El Alto y se mantiene líder del Clausura

El equipo valluno igualó con Always Ready (1-1) en Villa Ingenio. Alejandro Bejarano (33’) marcó para el local, mientras que Serginho (57’) puso el empate para el rojo del valle. ‘Wilster’ terminó con diez por expulsión de Carlos Melgar en los descuentos.

Duelo de capitanes. Samuel Galindo, de Always y ‘Pochi’ Chávez, de Wilster disputan el balón en el estadio de El Alto. Foto. APG Noticias

Wilstermann igualó ante Always Ready (1-1) la tarde de este jueves y se mantiene líder del torneo Clausura. El equipo valluno, que no pierde desde hace ocho partidos, sumó 37 puntos y mira al resto desde la cima, mientras que Always (26) es quinto de la clasificación general. Bolívar (36) sigue de cerca al puntero.

Los primeros minutos fueron de estudio por parte de uno y otro plantel, prueba de ello es que el primer disparo con peligro al arco de Always se produjo a los 15’ por parte de Serginho de pelota parada. Dos minutos después otra vez el rojo del valle llegó con un disparo de larga distancia por medio de Gilbert Álvarez; sin embargo, de ahí en adelante fue todo del local.

Always comenzó a cortar los circuitos de juego y se apoderó del medio campo con Alejandro Bejarano y Samuel Galindo como los hombres generadores de las llegadas más peligrosas. Precisamente Bejarano abrió el marcador a los 33 minutos con un potente disparo, abajo e inatajable para el meta Arnaldo Giménez, que se lanzó a su derecha, pero el balón ya había traspasado la línea de gol. Fue el merecido 1-0 para los alteños.

Después del gol, Always siguió dominando el partido. Galindo, Carmelo Algarañaz y Adrián estuvieron cerca del segundo, pero no pudieron concretar, mientras que ‘Wilster’ siguió con un fútbol lento y sin ambición hasta que se desvaneció el primer tiempo.

En el complemento, el cuadro de la banda roja de entrada estuvo a punto de aumentar el marcador. A los 47’ Adrián no logró conectar un centro enviado desde la izquierda por parte de Francisco Rodríguez. El delantero se lanzó de palomita, pero llegó tarde.

En la visita, el director Cristián Díaz, acertó con el ingreso de Ramiro Ballivián en lugar del sub-20 Sebastián Galindo. El coripateño fue más ambicioso por la banda derecha donde se asoció con Cristian ‘Pochi’ Chávez y complicó a Rodríguez.

La buena tarea dio resultados a los 57 minutos. Ballivián emprendió una veloz corrida y ante la salida de Rodríguez envió el centro para Serginho, que con golpe de cabeza puso el 1-1. Wilster se creció y estuvo a punto de aumentar a los 69’ por medio de Álvarez. El delantero recibió un pase de Chávez, pero su remató salió a un costado de la portería local.

Always volvió a meter presión a los 78’ con un disparo de Adrián, que Giménez respondió con una esforzada acción. El rebote lo recogió Marcos Ovejero, pero el juez de línea, José Antelo, levantó el banderín cobrando posición adelantada inexistente. Pudo ser el 2-1, pero el árbitro central Juan Nelio García no convalidó el tanto de Ovejero. En la recta final, ambos intentaron desnivelar el marcador, pero se equivocaron en la definición, por lo que el partido terminó 1-1 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, de la ciudad de El Alto.