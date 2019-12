Alcaldía prevé baja en recaudación y en la ejecución del presupuesto

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra proyecta una ejecución del 75% del POA 2019. SER estima que no podrá recaudar Bs 200 millones proyectados. Hay cuatro créditos en puerta

Se acerca el final de esta gestión y las autoridades municipales cruceñas ya advierten con dificultades en el cierre de ejecución presupuestaria. Desde la Secretaría Municipal de Finanzas adelantaron que habrá una baja en la ejecución del presupuesto de este año comparada con anteriores gestiones, mientras que en la Secretaría de Recaudaciones (SER), también informaron de que no se logrará recaudar lo proyectado para este año.

Ambas reparticiones apuntaron como principal causa de esta reducción a la paralización de actividades durante el conflicto social.

Ejecución presupuestaria

La secretaria municipal de Finanzas, Sandra Velarde, precisó que a la fecha se tiene un 68% de ejecución presupuestaria y que se prevé llegar al 75% hasta el final de la gestión, es decir, muy por debajo de otras gestiones en que se alcanzó el 86%.

“No vamos a llegar a los márgenes, por la paralización de actividades de casi un mes, pero eso no quiere decir en ningún momento que las obras no sigan. Todo se estabilizará en los primeros meses de enero y febrero del próximo año”, manifestó Velarde.

La secretaria municipal aclaró que se tendrá que hacer una reprogramación de todos los desembolsos para enero o febrero del 2020.

Recaudaciones

A su vez, el secretario de SER, Joaquín Crapuzzi, indicó que no se logrará recaudar los más de Bs 200 millones proyectados. Se prevé una disminución del 20%.

Según Crapuzzi, en lo que va de este año se ha logrado recaudar Bs 1.168 millones. La proyección inicial para toda la gestión era de Bs 1.429 millones. “Prácticamente, por un mes (por el paro) no hubo movimiento económico y eso repercute en los siguientes meses porque aún no se reactiva la economía. Por eso sabemos que no vamos a llegar a la meta de recaudación prevista. Sin embargo, creemos que el fin (del paro cívico) valió la pena”, subrayó.

Una de las medidas que asumió la Alcaldía a través de SER, sobre la recaudación, ha sido ampliar el “perdonazo” municipal hasta el 30 de este mes, es decir, que hasta esa fecha no se cobrarán multas ni interés por el pago de impuestos sobre inmuebles, vehículos y patentes.

Además, están paralizados todos los procesos coercitivos de cobranza hasta esa misma fecha. Esta es la tercera ampliación del perdonazo en este año.

Grandes créditos en puerta

Con respecto a los créditos gestionados antes de que asumiera el Gobierno nacional de transición, el secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, informó de que ayer llegó una carta de intención para la firma del crédito por Bs 157 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para la construcción del corredor norte y sur de los Buses de Transporte Rápido (BRT).

Velarde agregó que también se reactivará un crédito con el Banco Mundial para la ejecución de canales de drenaje, renovación del centro histórico y la construcción del paseo del cordón ecológico (ciclovía). “Todos los financiamientos grandes que solicitamos están siguiendo su curso”, aseguró Velarde.

A inicios de este año se anunció que se buscaría un crédito para el cambio de todas las luminarias al sistema Led. Al respecto, Velarde aclaró que se mandó una carta de interés al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero aún no se obtuvo respuesta.

El secretario municipal de Obras Públicas, Fredy Arauco precisó que también se ultiman detalles para un crédito con Concretec, a fin de ejecutar 100,5 kilómetros de pavimento, de estos 40,5 kilómetros son avenidas y el resto, calles de barrios.

Arauco indicó que el crédito es por 50 millones de dólares y que las obras beneficiarán directamente a los distritos 8 (Plan Tres Mil), 10 (El Bajío) y 12 (El Palmar).

Sobre las condiciones del crédito, el secretario de Obras Públicas explicó que se contempla que los dos primeros años solo se ejecute la obra y recién se comience a pagar desde el tercer año.