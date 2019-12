Andrónico se trasladó a Argentina para reunirse con Evo Morales

Un líder del Chapare confirmó que el expresidente y líder cocalero se reunió con una comitiva del MAS

Este domingo el director de Migración Cochabamba Sami Aliss Saba, en contacto con Unitel, confirmó que Andrónico Rodríguez – p rincipal dirigente cocalero del Chapare- viajó a Buenos Aires (Argentina).

«En el aeropuerto nos enteramos que estaba viajando a Argentina, no presentaba ninguna alerta. Eso demuestra que el trabajo que hacemos es imparcial y limpio en pro de la ciudadanía y de resguardar los intereses de los ciudadanos», informó Aliss, a tiempo de agregar que Rodríguez no tiene ninguna restricción legal para no viajar en avión.

El motivo de la cita fue develado al mismo medio televisivo por el dirigente cocalero Leonardo Loza. Según él, la reunión se llevará a cabo entre una comitiva de masistas y el expresidente Morales, para conocer su estado de salud y, también, coordinar actividades con miras a las próximas elecciones.

​ Para saber

«Arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande, estoy fuerte y animado». Ese fue el primer mensaje enviado por Evo Morales después de que, el jueves pasado, se confirmara su llegada a territorio argentino y que el nuevo gobierno de ese país lo recibiera como refugiado.

