Añez descarta ser candidata a la presidencia: “No sería honesto de mi parte”

La presidenta del Estado, Jeanine Añez, descartó que vaya a ser candidata presidencial en las elecciones del 2020 ya que, dijo, no sería “correcto ni honesto”.

“Yo le digo que no sería honesto de mi parte. Yo lo asumí de esta forma y con el compromiso de llevar a elecciones transparentes. No sería correcto candidatear ahora porque no es la idea, no ha sido la idea”, aseveró en entrevista con la Red Uno.