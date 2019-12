Áñez: Garantizar elecciones transparentes es misión de todos

San Joaquín / ABI



La presidenta Jeanine Áñez afirmó ayer que garantizar elecciones transparentes para elegir a las próximas autoridades nacionales, junto al nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), es una misión de todos.

“Sueño con una Bolivia democrática, inclusiva. Una Bolivia para todos y sé que no estoy sola en este sueño, por eso no dudo en agradecer a cada uno de los bolivianos que me acompañan en esta misión, en la que vamos con la esperanza puesta en un mejor futuro para todos”, dijo en un acto público en los municipios de Riberalta y Guayaramerín del departamento de Beni.

La Mandataria informó que en los próximos días Bolivia tendrá un nuevo TSE, a propósito del proceso de selección y elección de vocales electorales que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El objetivo es tener elecciones libres, justas, transparentes y recuperar la fe en la democracia, señaló la Jefa de Estado.

Tras los comicios anulados del 20 de octubre por serios indicios de fraude, los nuevos vocales del TSE deberán convocar a elecciones nacionales lo antes posible para que el pueblo boliviano elija al presidente, vicepresidente y legisladores nacionales para el período 2020-2025.

Áñez agradeció la lucha pacífica del pueblo boliviano en defensa de los valores democráticos, por la libertad y la dignidad del país. “Lo haremos pronto en las urnas, pero para ello pido a todos su respaldo, apoyo y compromiso. Vamos a demostrar que estamos más unidos que nunca, vamos a demostrar que aquí nadie se cansa, nadie se rinde”, manifestó. Desde ayer, la Asamblea Legislativa Plurinacional inició la segunda etapa del proceso de selección de los vocales para el TSE y una vez que sean elegidos las seis autoridades se sumarán a Salvador Romero y en un plazo de 48 horas darán a conocer la fecha de las elecciones generales, que deberá ser en un tiempo menor a los 120 días, tal como señala la ley.

