AÑO NUEVO, LA ASIÁTICA Y LA PRESI…

Miraba a mi asiática ensayar trapos, zapatos y calzones a usar en Año Nuevo; sacaba, ponía y ensayaba colores que combinen con alguna de sus cincuenta carteras y me modelaba preguntando cual me parecía mejor mientras yo bostezaba…

La pobre ruega que llueva y haga frío en Año Nuevo, solo pa estrenar uno de los veinte pares de botas que tiene y que solo se chanta cada vez que medio se nubla en Santa Cruz.

En esa estábamos, cuando empezaron las noticias y salió la Presi anunciando que expulsaba de Bolivia a mejicanos y españoles metiches.

Mucha gente aplaudía la medida, pero apareció gente del Chapare exigiendo que la Presi se disculpe con México y España, olvidando los «Quinientos Años» de abuso español que tanto lloriquean.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

– «No puedo con esta falda» -dijo la asiática, tratando de subir el cierre de una mini que tapaba menos que Quiñones, el arquero de Oriente.

Y mientras la Presi expulsaba a tíos y manitos, me acordé que mi abuela Herminia siempre decía:

– «Este país chancleta va a cambiar solo cuando nos gobierne una mujer»

Yo creo que mi abuela le peló, porque a todingos los colegas periodistas que conozco los gobiernan sus mujeres y nakalapirinaka el cambio.

Volviendo al tema, la chocanga beniana salió mucha dosis y en poco tiempo hizo andar la cosa.

– «Lo único malo, es que la Presi es del partido del mudo de la Omar Chávez, pero nada que ver con su jefe» -dijo mi asiática, mientras se probaba un calzón que tenía más pita que el Paro Cívico, pero más chico que una curita.

Ya no le di bola, seguí mirando a la Presi y al rato me llegó el chinelazo y supe que dormiría en la sala.

– «Quedate con tu Presi, ya que la miras más a ella» -dijo mi asiática, alzando botas, faldas y calzones para irse al dormitorio.

Me acomodé en el sillón de la sala deseando tener la sábana lila de la Casa del Pueblo para taparme pero deseché la idea, por ahí la sábana me llegaba con matemático incluido y me asusté. Recé a mi abuela Herminia pa que ninguno venga y finalmente me dormí pensando en la sonrisa de la Presi…

EL ESCRIBIDOR

npetv





Fuente: El Escribidor