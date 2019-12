Arenavirus se combatió sin protocolos adecuados y Bolivia está en indefensión

Después de seis meses, el arenavirus volvió a ser noticia en el país. Hace dos semanas se registró el sexto caso positivo de esta enfermedad en la comunidad de Villa Litoral del municipio paceño de Palos Blancos. El paciente está fuera de peligro. Autoridades de Salud y el Colegio Médico indicaron que el anterior Gobierno no combatió adecuadamente al virus y aseguraron que el norte de La Paz sigue en indefensión por la enfermedad.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y el Ministerio de Salud alistan protocolos para atender este tipo de casos. “Lamentablemente con el anterior Gobierno no se actuó de forma adecuada frente a esta enfermedad. Como país no activamos las medidas de prevención, no hemos actuado de forma conjunta ya que las anteriores autoridades de salud no entendían que en ese tipo de casos se debe trabajar en equipo. Tampoco realizaron las tareas técnicas, académicas y científicas”, criticó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

Con una mirada similar, una fuente de Ministerio de Salud que prefirió no identificarse, dijo que las tareas que se realizaron con los primeros casos reportados fueron “de forma tardía”. Esto conllevó a una atención sin las medidas de seguridad necesarias. Este hecho provocó el deceso de tres personas infectadas por el virus.

En junio de este año, la médico interna del Hospital de Caranavi, Ximena Cuéllar, murió a causa de un extraño virus y otros dos médicos, Gustavo Vidales y Marco Ortiz, que la atendieron estaban hospitalizados. Días después, el Ministerio de Salud confirmó que se trata de un arenavirus, pero no se precisó el tipo del virus.

Luego de una investigación se estableció que Cuéllar atendió a Macario Gironda, un agricultor de 68 años que presentó síntomas de la enfermedad el 12 de mayo en el hospital de Caranavi. Debido a ello, este hombre fue considerado el paciente cero. Él transmitió el virus a su ayudante de cosecha de arroz, Hilarión, de 21 años de edad, pero él salió victorioso a la patología.

Pero Cuéllar no corrió con la misma suerte al igual que el doctor Vidales. Ambos fallecieron. Ortiz, otro de los médicos afectados, logró superar esta enfermedad luego de 156 días de internación hospitalaria.

Según la responsable del Programa de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Sedes La Paz, Claudia Salazar, esos casos se registraron en un brote en la comunidad de Siliamo de Guanay. Pero el último paciente que se reportó en Palos Blancos, es “aislado”.

Resaltó que este paciente aparentemente no tenía una alta carga viral y superó la terapia intensiva. En los últimos días tenía que ser trasladado a sala de internación.

El arenavirus llegó este año al norte de La Paz. Esta enfermedad se presentó por primera vez en 1.958 en Beni y luego de 46 años se registró en el Chapare cochabambino y 15 años después en La Paz. El nombre de esta enfermedad varía de acuerdo al lugar de procedencia.

“Aparentemente el vector transmisor está migrando del Chapare porque tanto Guanay como Palos Blancos colindan con Cochabamba”, dijo el responsable Nacional de Zoonosis, Freddy Lizón.

Tres ausencias

De acuerdo con el presidente del Colegio Médico de La Paz, cuando se presentaron los primeros casos, el Ministerio de Salud debía activar una alerta para que el municipio de Guanay cuente con mayor presupuesto para realizar tareas de prevención en la población, principalmente en aquellas personas que ingresan a la selva para trabajar en sus cosechas. “No se hizo nada de eso”, dijo.

Otra de las observaciones que realizó el personal de Salud es que no se hizo oportunamente un estudio de mastozoología para identificar al vector transmisor del virus. “En la actualidad ya deberíamos contar con un informe sobre el roedor, pero hasta la fecha no sabemos exactamente cuál es el vector”, comentó.

Lizón indicó que actualmente se presume que el roedor de la familia Calomys es el transmisor del virus.

Larrea mencionó que no sólo es conocer al roedor transmisor, sino que también se debe contar con un protocolo de atención al paciente. “Es decir que el personal sepa cuándo y cómo actuar al registrar un caso de esta naturaleza”, indicó.

De acuerdo con Lizón, en la actualidad no se tiene un protocolo definido, por eso es que se trabaja junto al Sedes y un grupo de infectólogos para definir un reglamento. “Hemos encontrado que no existen normas de atención al paciente, por eso queremos aprobar una norma que incluya una definición exacta porque ahora sólo cuenta con una descripción general del arenavirus”, comentó.

La responsable del Programa de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Sedes, Claudia Salazar, aseguró que están trabajando el protocolo para atender el arenavirus. Indicó que realizan reglamentos generales para enfermedades tropicales.

“Todo paciente que llega a un centro hospitalario con el antecedente de haber estado con una persona que dio positivo a la enfermedad es un nexo epidemiológico. Entonces con ellos se realiza el protocolo”, dijo Salazar.

¿En qué consiste este protocolo? Según la experta, como primer paso se observa si el paciente tiene fiebre, dolor retro ocular, cefalea, mialgia y altralgia. Como segunda medida se realiza la toma de muestra para determinar si tiene dengue. Si en un estudio de hemograma se detecta una disminución de glóbulos blancos y de las plaquetas de la sangre, la persona será considerada como caso sospechoso de hanta o arenavirus”, resaltó.

A su turno, el presidente del Colegio Médico dijo que se debe equipar al Hospital de Caranavi, donde llegan este tipo de casos. En este nosocomio se requiere un ambiente específico para poner en cuarentena al paciente que llegue con síntomas de la enfermedad, además de montar con un laboratorio específicamente para identificar el virus y el personal debe contar con trajes de bioseguridad. “Lamentablemente el hospital no cuenta con nada de eso pese a que se han reportado dos brotes: el primero en junio y el último en diciembre”, sostuvo. Indicó que no se cuenta con un centro de referencia en La Paz, en caso de que el paciente sea derivado a la ciudad por complicaciones.

Larrea aseguró que tampoco hay una bioseguridad nivel cuatro, tal como informó el anterior Gobierno. “Ese nivel nunca lo hemos tenido” porque se debería contar con una puerta que descontaminación del virus para trasladar al paciente de un lugar a otro.

Los tres casos

1 Entre abril y mayo, Macario Gironda de 68 años ingresó a la comunidad de Siliamo del municipio paceño de Guanay para cosechar arroz. Luego de unos días esta persona comenzó a sentir dolor de cabeza, fiebre alta, acudió al hospital de Caranavi, donde fue atendido por la interna, Ximena Cuéllar. El 12 de mayo falleció. Esta persona es considerada como el paciente cero.

Los otros tres casos de pacientes afectados por el Arenavirus

4 El doctor que atendió a la médico interna, Ximena Cuéllar fue el especialista Marco Ortiz. Él también se encargó de trasladar a la joven desde Caranavi hasta La Paz. Se presume que el galeno adquirió el virus cuando la paciente empezó a toser y el virus ingresó a través de los ojos. Luego de unos días, este profesional dio positivo al virus. Estuvo internado durante 156 días y tras un buen tratamiento en un hospital de La Paz, sobrevivió a la enfermedad.

“En el Hospital del Norte sólo hay voluntad para atender los casos”

En el hospital del Norte de la ciudad de El Alto sólo hay “voluntad” para atender a los pacientes con Arenavirus porque los galenos no cuentan con todo el equipamiento necesario, dijo el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea. Según el Servicio Departamental de Salud (Sedes), este nosocomio cuenta con una unidad de terapia intensiva llena.

Larrea aseguró que esa sala debería contar con equipos especiales para la atención de estos casos. Por ejemplo, se requiere de una sala de terapia intensiva específica, un tomógrafo para hacer algunos exámenes, un laboratorio especial, un espacio adecuado para eliminar los desechos biológicos y ropa de protección para el personal de salud, entre otros.

La indumentaria ideal consiste en un overol, lentes, barbijo número 95, guantes y botas. Pero el personal del hospital del Norte no cuenta con esos insumos, recalcó el dirigente.

En julio, el anterior Gobierno identificó a este nosocomio como un centro de referencia para tratar la enfermedad, pero Larrea aseguró que no tiene condiciones. “Para empezar, la sala está en el tercer piso”, dijo el dirigente y precisó que lo ideal sería que la sala se encontrara cerca de la puerta para el ingreso inmediato de este tipo de pacientes.

La responsable del Programa de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Sedes, Claudia Salazar, dijo que en el nosocomio sí se cuenta con la sala de aislamiento, pero lamentó que la Unidad de Terapia Intensiva siempre está llena porque es un nosocomio de referencia en la urbe alteña.

Larrea resaltó que en la atención de los casos del Arenavirus, el Gobierno anterior “sólo ha improvisado”. Comentó que esa es una desventaja que tiene Bolivia porque aún no se ha trabajado en temas de prevención de este tipo de enfermedades.

Las instalaciones del hospital del Norte de El Alto.

Búsqueda de roedores

Junto al Ministerio de Salud, el Sedes informó que se contrató a dos biólogos para realizar un estudio del roedor transmisor de la enfermedad. Se estima que el informe será concluido en dos años.

“Queremos saber qué ratón es, cómo y dónde vive”, dijo el responsable de Zoonosis del Ministerio de Salud, Freddy Lizón.

Salazar añadió que este estudio se debería elaborar de acuerdo a las estaciones de año, no es lo mismo estar en época de lluvia que en seca.

De acuerdo con los expertos, el vector está migrando desde Cochabamba “ya que antes estaba en Guanay y ahora en Alto Beni, ambos municipios colindantes con el departamento cochabambino”.

