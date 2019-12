Blackburn: Estoy predispuesto a volver

lunes, 23 de diciembre de 2019 · 00:03

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

El delantero panameño Rolando Blackburn vuelve a sonar en filas de The Strongest. El futbolista confirmó que comenzaron las negociaciones con el club y en las siguientes horas se podría llegar a un acuerdo.

Desde Panamá sostuvo que existe la predisposición de jugar en el Tigre y aclaró que nunca afirmó que no quiere volver al club de Achumani.

Durante esta temporada defendió los colores del Thai Port FC de la primera división de Tailandia, fue cedido a préstamo y este club tiene la opción de renovar el vínculo hasta el 31 de diciembre.

¿Cómo califica su paso por Tailandia?

Bastante bien. Al principio costó adaptarse al medio por el tema del cambio de horario, también la comida, pero al final creo que fue una experiencia muy linda.

¿Qué fue lo más duro?

Ambos. El horario y la comida, me costó bastante, pero en lo futbolístico creo que se hizo un buen trabajo y prueba de ello son los resultados.

¿Qué le dijeron los dirigentes del club Thai Port FC, quieren que se quede?

No hablé con ellos aún, pero creo que quieren que me quede. Ellos tienen la opción de ampliar mi contrato y vence el 31 de diciembre. Veremos qué es lo que pasa, hay que esperar.

Si es que no se firma una ampliación, usted tiene las puertas abiertas en The Strongest…

Creo que sí, siempre tuve las puertas abiertas en el club y vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días.

Foto: Rolando Blackburn

¿Le hablaron los dirigentes?

Hemos hablado, pero todavía no se acordó nada. Estamos en tratativas para ver qué es lo que sucede más adelante, sólo queda esperar.

¿Tiene la predisposición de volver?

Sí. Es totalmente falso lo que se dijo que yo no quería volver, yo nunca hablé con nadie de ese tema, son declaraciones que nunca dije. Siempre estuve predispuesto a retornar al club atigrado, además tengo contrato vigente. Estamos en negociaciones pero hasta el momento no se finiquitó nada.

¿Todo depende de lo que pase con el club de Tailandia?

No tanto, recuerde que yo pertenezco al club (The Strongest), tengo contrato vigente con el Tigre, me quedan dos años.

¿Quiere volver a Bolivia?

Yo nunca dije que no quiero retornar a Bolivia; al contrario, yo siempre estoy disponible. Estamos tocando unos temas y si la dirigencia dice que sí, no tengo ningún problema.

¿Será el tema económico?

Aparte de ello hay algunos detallitos y queremos ver cómo quedamos. No es tanto el tema económico, hay otros temas, otros aspectos que también son importantes.

¿Si hay otra opción en el exterior, que no sea Tailandia, optaría por ella?

Tendríamos que analizarlo porque así es el fútbol, todo depende de que le convenga a mi familia.

¿Qué es lo que más recuerda de su paso por el Tigre?

Fue muy bueno, los números lo muestran. Tengo el cariño de la hinchada y eso es lo más importante. Tenemos el corazón atigrado y siempre seguimos al equipo en todas las presentaciones, como en el clásico.

¿Seduce más si el club se clasifica a la fase de grupos de la Libertadores?

Sería lindo que se meta en la fase de grupos y poder disputar otra Copa Libertadores con la institución.

El futbolista con la camiseta del Tigre en el Siles.

Foto: Asiel Jimenez

¿Jugaría en otro equipo en Bolivia?

Me debo al Tigre en el fútbol de Bolivia. Por respeto a la institución no podría jugar en otro club en Bolivia.

El panameño resaltó que las fiestas de fin de año las pasará junto con su familia, “tranquilo como siempre” y luego tomará la decisión que más convenga a sus allegados.

“A la hinchada del Tigre desearle bendiciones, que sigan alentando al conjunto como siempre lo hacen y agradecerles por el cariño. Esto puede ser un hasta pronto”, concluyó.

