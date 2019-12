Boliviana es echada de evento político en Alemania por aclarar que no hubo golpe de Estado

Irene Trepp decidió intervenir en un evento donde se hablaba del supuesto golpe de Estado en Bolivia, sin embargo, la joven fue blanco de cuestionamientos al desmentir aquella versión.

La Paz, 19 de diciembre (ANF).– Irene Trepp, boliviana residente en Alemania fue obligada a abandonar un evento en aquel país donde se hablaba de la situación política que vive actualmente Bolivia. Según videos y las declaraciones de la joven, la razón de su expulsión fue por aclarar que lo que se vivió en el país fue un fraude electoral y no un golpe de Estado.

“Después de insultarnos y decirnos de todo, me cortaron el micrófono. Yo seguí diciendo la verdad a todo pulmón. De ahí, se levantaron varios hombres y nos botaron. Seguí gritando la verdad. Me quitaron el celular y borraron todo. Más recuperé lo poco que tenía”, denunció Trepp a través de su cuenta de Twitter.

En las imágenes se puede ver que Trepp toma la palabra en el evento que se desarrolló la víspera en Alemania, y en idioma alemán comienza a desmentir el discurso de los que la antecedieron ante la sorpresa y desagrado de los asistentes, quienes terminan por expulsarla a ella y a su compañero.

“Al final, nos siguieron insultando, nos botaron a la calle y amenazaron con llamar a la policía. ¡Imagínense! 10 tipos contra mi compañero y yo. Me arde la sangre en la avenas y lloro de rabia. No me callarán, nunca”, tuiteó Trepp.

Entre los invitados a la reunión estaba la exembajadora de Bolivia en Austria, Nardi Suxo, quien decidió no asistir al evento organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, alegando temas de seguridad.

Anoticiada de este hecho, la Cancillería emitió un comunicado en el que aclaraba que Suxo había sido cesada del cargo y que si asumía dichas funciones estaba expuesta a problemas legales.

Según la joven, este tipo de reuniones se realizan en territorio alemán con el fin de desinformar a la gente de ese país y argumentar que el expresidente Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado perpetrado por cívicos, militares y la Policía.

“Ya hubo tres reuniones de este tipo, financiadas por diferentes fundaciones que usan el nombre de la exembajadora Nardi Suxo. La señora no apareció y en reemplazo de ella hablaron dos expositores europeos que dicen ser expertos en Latinoamérica”, relató la joven en entrevista con el programa AM de Fides TV.

Trepp explicó que los supuestos expertos solo mostraron “una sola cara de la moneda” del conflicto político y social que se vivió en Bolivia tras la denuncia de fraude electoral, la renuncia y posterior salida del expresidente Evo Morales de territorio boliviano.

“Eso es lo que más me molestó: mostraban lo que les convenía. En la reunión no había ningún boliviano ni latino, solo éramos mi compañero y yo porque casi todos eran alemanes, personas que solo compartían un punto de vista y no querían entender el otro lado de la moneda”, contó.

En esa línea, Trepp reveló que en los otros eventos que se realizaron en Alemania se anunciaba la intervención de Suxo, con el título de embajadora de Bolivia en Austria, siendo que esta ya había sido cesada de su cargo.

“Se supone que Suxo iba a dar la charla en el último evento, pero no asistió. Si bien estuvo presente en otro evento anterior, prefirió no tomar la palabra”, aseveró.

La joven lamentó que haya sido objeto de censura en el evento bajo el argumento de que ella usaba noticias falsas y que estaba alineada a los intereses de los Estados Unidos.

“Me dijeron que era una nazi. Me insultaron de una manera muy fea solo por decir mostrar los hechos”, agregó.

Tras publicar los tuits en los que denunciaba este hecho, Trepp recibió el apoyo y solidaridad de varios internautas que felicitaron su valentía y reconocieron que su valor era una muestra de la lucha de la juventud durante los conflictos post electoral.