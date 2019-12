Camilo Blanes: «No he perdido mi rumbo»

Camilo Blanes, en Alcoy, el pasado 24 de octubre. GTRESONLINE

El hijo de Camilo Sesto reaparece después de que su madre hablara de sus supuestos problemas de adicciones y asegura que está bien y que la herencia de su padre no le va a cambiar

El domingo 8 de diciembre se cumplieron tres meses de la muerte de Camilo Sesto y su único hijo y heredero universal Camilo Blanes, ha hablado en el programa Viva la vida de Telecinco donde ha contado cómo se encuentra y ha asegurado que no ha perdido el rumbo, a diferencia de lo que insinuó su madre, Lourdes Ornelas hace apenas dos semanas, cuando desveló que su hijo tenía problemas de adicciones. “Estoy bien, tengo días buenos y días malos como todo el mundo, pero bien en el fondo”, ha comentado. “Nunca se ha muerto nadie de mi alrededor y encima es mi padre. Ha cambiado todo, me ha dejado una serie de principios, de valores. Eso es lo que tengo de él, aparte de muchas otras cosas”, ha añadido.

Preguntado por el millonario patrimonio que tras fallecer su padre ha recibido como único heredero universal —varios millones de euros, una sociedad de compraventa de inmuebles, tres propiedades y los derechos de autor de todas las canciones que compuso el artista—, Blanes ha asegurado que tiene la cabeza bien amueblada. “No creo que cambie mucho por la herencia. Cambiará mi forma de actuar, pero será para bien. No creo que me compre un yate ni nada por el estilo. Voy a seguir siendo productivo artísticamente o como sea. No he perdido mi rumbo”, ha afirmado.

Lourdes Ornelas y Camilo Blanes, por las calles de Torrelodones, el pasado septiembre. GTRESONLINE

En los últimos días, su madre, Lourdes Ornelas ha hablado sobre Blanes y sus supuestos problemas de adicciones, asegurando que su hijo ha entrado en una espiral de alcohol y noches descontroladas. Después de que la revista Hoy Corazón captara a un Camilo Blanes deambulando por las calles del céntrico barrio madrileño de Chueca desorientado y sin apenas poder articular palabra, Ornelas no ocultó su angustia. Según contó ella misma a la publicación hace apenas dos semanas, el joven estuvo tres días desaparecido, no durmió en su casa y volvió «sin sus documentos, sin sus tarjetas de crédito y sin su teléfono». Su madre se mostró entonces muy preocupada por la salud de su hijo porque teme que la vida repleta de excesos le esté pasando factura. “Ha pasado muchas veces y se volverá a repetir”, reveló.

Esta situación no es nueva en la vida de Camilo Blanes. Ornelas confesaba que el joven ha estado en tratamiento en varias clínicas tanto en Madrid como en México, donde residía hasta la muerte de su padre, aunque en ninguna ha conseguido curarse, por lo que la madre del joven ha decidido recurrir a la vía legal para ayudarle: «He contratado a uno de los mejores abogados de España y voy a tomar cartas en este asunto», revelaba Lourdes a la revista, que también afirmó que no está dispuesta a rendirse: «Soy una superviviente. Voy a luchar hasta el final con todas mis fuerzas para sacar adelante a mi hijo».

Blanes tiene otra versión de los hechos. En declaraciones al programa de Telecinco este fin de semana, el hijo de Camilo Sesto ha asegurado estar “sobrio”. “He salido mucho pero nunca ha pasado esto. No sé por qué mi madre dice eso […] mi madre es como es, exagera algunas cosas y da entrevistas sobre ellas. Pero…un beso mamá, te quiero igualmente, no te preocupes”, ha sentenciado.

Blanes, de 36 años, nació de la relación que Sesto mantuvo con Lourdes Ornelas, una de sus fans. Ha vivido en México hasta la muerte de su padre, que falleció el pasado 8 de septiembre, a los 72 años por los problemas renales que padecía. Desde su llegada, Blanes se ha instalado en la residencia que el cantante tenía en Torrelodones y que ahora es de su propiedad. Su madre, que también vivía en México, no se ha separado de su lado y actualmente vive en otro piso situado en la misma localidad madrileña.

La relación entre padre e hijo siempre ha estado rodeada de misterio, en parte por las acusaciones que la propia Ornelas vertía sobre el cantante y su mal comportamiento como padre. Mientras que Blanes siempre se ha mantenido al margen y nunca se ha posicionado, ahora no duda en aclarar que él y Camilo Sesto siempre han estado muy unidos. «Quiero dejar claro que la relación con mi padre era muy buena y cercana», ha insistido en sus declaraciones durante este tiempo.

Instalado en Madrid, Blanes hace vida normal. La gente de su entorno asegura que no es fácil ponerse en contacto con él y se necesitan entre siete y diez días para localizarle. Él sale con amigos y no tiene planes para moverse de España. Está a la espera del lanzamiento de su nuevo disco, que terminó de grabar hace unos meses y todavía tiene pendiente la creación del museo homenaje a su padre que se va a abrir en Alcoy, el pueblo natal de Camilo Sesto. Él mismo admitió en octubre que va a participar, aunque de momento todo está parado a la espera de que las partes se pongan de acuerdo sobre qué debe legarse al museo.