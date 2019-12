Canciller argentino explica condiciones a Evo para refugio; dice gobierno de Áñez es «de facto»

Felipe Solá: «Queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas»

El canciller argentino dijo que el expresidente de Bolivia sera «refugiado»

El flamante canciller argentino, Felipé Sola, confirmó esta mañana que el expresidente de Bolivia Evo Morales llegó a la Argentina y comentó que además de las condiciones que le implicará ser refugiado, el Gobierno le pidió «el compromiso de que no haga declaraciones políticas» sobre su país.

«Acaba de llegar a Ezeiza. Vino para quedarse en la Argentina, supongo», dijo en declaraciones al canal TN.

El funcionario, en su segundo día de trabajo, explicó que Morales llegó con asilo político, pero que pedirá ser refugiado.

«La condición con la que entra es la que le concedí yo anoche, pidió asilo. Les he dado asilo para que entren al país pero están firmando el pedido de refugio. La condición de refugiados la da el Ministerio del Interior y está normada; en cambio, el asilo no tiene normas. Nosotros queremos que las condición que esté tenga un reglamento», dijo.

Por otra parte, detalló: «El reglamento exige una serie de pautas, como dejar asentado dónde va a fijar domicilio. Además, queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros. El grado de libertad es una cosa, y el grado de compromiso político es otra».

Morales llegó acompañado por su exvicepresidente, Álvaro García Linera; la exministra de Salud, Gabriela Montaño; el excanciller Diego Pary; y su exembajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Alberto Gonzales.

La planificación

Solá confirmó que la planificación de este viaje «comenzó hace un mes y pico, cuando nos dimos cuenta de que corría riesgo su vida y podía correr sangre en Bolivia». «Las razones [de su arribo] están vinculadas a los parientes y amigos que tienen en la Argentina y la cercanía con Bolivia», indicó Solá.

Evo Morales renunció a la presidencia dejó el poder el 10 de noviembre, en medio de protestas sociales y presionado por la falta de apoyo de la policía y las fuerzas armadas después de unas elecciones en las que obutvo su cuarto mandato, pero estuvieron denunciadas de fraude. Alberto Fernández denunció entonces un «golpe de Estado» en Bolivia y comenzó negociaciones con el gobierno de Mauricio Macri para ofrecerle asilo político a Morales, gestiones que finalmente fracasaron.

El actual presidente lo invitó, en consecuencia, a venir al país tras su asunción. Mientras tanto, Evo Morales estuvo asilado en México y el pasado viernes viajó a Cuba, desde donde voló a la Argentina.

«El Gobierno anterior tuvo una actitud que fue cambiando. Primero no reconoció formalmente al [nuevo] gobierno de Bolivia. Pero en su último discurso pidió reconocerlo. Nosotros no lo reconocemos. Es un gobierno de facto, no usaría otro adjetivo. Nosotros trataremos de ayudar para que las elecciones lleguen lo más pronto posible», señaló.

Solá informó que «no está previsto que hoy se reúna» con el presidente Alberto Fernández, pero dijo que «a lo mejor hay un llamado». «Ellos están muy agradecidos», comentó.

