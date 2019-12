Cats, una historia mágica

Una historia mágica te espera este 26 de diciembre, solo en cines #CatsLaPelícula





Cats presenta a James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson, e introduce a la bailarina principal del Royal Ballet, Francesca Hayward, en su debut cinematográfico.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Esta adaptación, que incluye la icónica música de Lloyd Webber, y un elenco de bailarines conocido mundialmente; guiados por el coreógrafo ganador del Tony Andy Blankenbuehler (“Hamilton”, “In The Heights”), reimagina el musical para una nueva generación con un espectacular diseño de producción, tecnología de punta, y estilos de baile que van desde balet clásico hasta danzas contemporáneas, hip-hop, jazz, Street dance y tap.

La película también cuenta con apariciones de Robbie Fairchild (“Broadway’s An American in Paris), Laurie Davidson (TNT’s Will), el grupo sensación del baile hip-hop Les Twins (Larry and Laurent Bourgeois), el aclamado bailarín Mette Towley (con apariciones en videos musicales de Rihanna y Pharrell Williams), el bailarín principal del Royal Ballet Steven McRae, y el cantante emergente estrella Bluey Robinson.

Reparto:

Director: Tom Hooper

Reparto: Idris Elba, Rebel Wilson, Ian McKellen, Jennifer Hudson, Mette Towley, Judi Dench, Taylor Swift

Laurent Bourgeois

Fecha de estreno: 26/12/2019

Fuente: Andes Films Bolivia