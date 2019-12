Chuquisaca: La OEA observa el traslado del cómputo a Zudáñez en su informe

La OEA difundió hoy su informe final sobre las elecciones del 20 de octubre. ABI

La Organización de los Estados Americanos (OEA) observó el traslado del tramo final del cómputo oficial votos a Zudáñez, Chuquisaca, en su informe final sobre la auditoría que practicó al proceso electoral de Bolivia del 20 de octubre.

El organismo también observó lo mismo en el caso de Potosí. “En los departamentos de Chuquisaca y Potosí parte del cómputo de las actas electorales fue llevado a cabo en localidades diferentes a las establecidas por las Salas Plenas de cada TED. En el primer caso, se trasladó al municipio de Zudañez (a 1 hora y media de distancia del TED) y en segundo caso, al municipio de Llallagua (a 3 horas de distancia del TED). En ambos casos, se informó a la OEA que la iniciativa fue de los TEDs, bajo el argumento de que en los lugares originales no existían las condiciones para continuar con el proceso. Si bien ante las condiciones presentadas podría justificarse el cambio de recintos, de acuerdo a delegados de partidos, ellos no fueron informados con tiempo sobre estos cambios, por lo que no pudieron presenciar el cómputo oficial luego del cambio de local”, señala a OEA en su informe.

El equipo de auditores de la OEA, según el informe, no pudo llegar, sin embargo, ni a Chuquisaca ni a otros tres departamentos. “Pese a los esfuerzos de la OEA, el equipo de auditores no logró desplegarse a los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Potosí y Santa Cruz por problemas de acceso a las vías que llevan a estos destinos, condiciones de seguridad en el departamento y/o los Tribunales Electorales Departamentales, así como por situaciones de conflicto entre la oposición y las fuerzas policiales”, explica el organismo.

Por otro lado, también observa que tanto en Chuquisaca como en Oruro “se elaboraron proyectos de rutas electorales y organización del desplazamiento en las zonas tanto urbanas como rurales. Sin embargo, no se obtuvo documentación que respalde las formalidades de la recepción y entrega de la documentación, ni de los protocolos de seguridad implementados en las rutas, ni información sobre los sitios de acopio de los materiales. La información recabada por los auditores se limita a planillas de asignación de pagos, itinerario y kilometraje recorrido”.

El informe del organismo señala, además, que el 99,9% de las actas electorales fueron reportadas como “en buen estado” y solo el 0,01% como “quemadas o destruidas”.

Por último, observa la brecha que se generó entre el MAS y CC en el conteo de votos del tramo final, es decir, del 5 por ciento. No solo en el caso de Chuquisaca, sino en el resto de los departamentos. “Respecto al conteo en Beni hasta la marca del 95% del TREP, el CC tenía una ventaja del 3,5% sobre el MAS, pero en el último tramo las cosas cambian y el MAS obtiene una ventaja del 21%. Asimismo, en Chuquisaca, en el 95% inicial el CC tenía una ventaja de 5,2% que rápidamente en el final se convirtió en una desventaja del 39,4%”.

El informe de la OEA sostiene que “aunque se pueda creer que las mesas cuyos resultados ingresaron al sistema de forma tardía eran favorables para Morales y el partido MAS, el tamaño de la brecha sobre el final del conteo es extremadamente inusual”.

