Coca, Territorio, Poder y Cocaína

Carlos Federico Valverde Bravo

No es propaganda al libro que publiqué por primera vez el año 2015; es la constatación de hechos denunciados en ese momento y que se muestran en su real dimensión en Diciembre del año 2019, cuando las representantes cocaleras Juanita Anchieta y Segundina Orellana, manifestaron y advirtieron que a Chapare no iba a entrar la policía nacional (la policía no es necesaria en Chapare, dijo la segunda nombrada) es decir, Chapare expresó, 4 años despues de mi denuncia, que asumía la condición de territorio ajeno al Estado que denuncié; un territorio anclado en el centro mismo del país pero que tenía “independencia y libertad de acción y organización”, porque asílo determinó Evo Morales.

Ese territorio que fue consolidado desde el Poder Político en complicidad con el poder narco/cocalero busca impedir que el Estado imponga su ley y el retorno a la democracia; ese territorio estuvo preparándose desde el 2006 en enero para este momento: para asumir la defensa de un modo de vida pernicioso para el país, porque es allí donde se siembra la mayor parte de la coca que va al narcotráfico (de hecho, toda la Coca de Chapare va a narcotráfico) y donde se protege la fabricación de cocaína, la internación de precursores y es allí donde se negocian los acuerdos con los Cárteles de droga que llegan a “encargar” lo que están en condiciones de pagar y transportar.

La Coca generó una necesidad de supervivencia económica que no es nueva, evidentemente, desde García Mesa (1980) ya se conocía la leyenda de “Chinawata”, aunque fué recién a partir del año 1985, cuando tras la relocalización y cierre de minas, surge la estrategia política de la defensa de la hoja de coca y creación de un instrumento político de la mano del querido Filemón, que se arrepintió del engendro que creó : Evo Morales.

Esa necesidad estableció un Territorio dónde asentarse y fue el Trópico cochabambino; ahí nacieron los Sindicatos de Defensa de la hoja de coca y de la actividad narco; qué sentido tendría y tiene una coca que no va al mercado legal, si no es abastecer al narcotráfico?

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La suma de Coca y Territorio generó un Poder inmenso: generó liderazgo, capacidad de lucha y, hasta hizo un Presidente y en esa condición, adquirió calidad de espacio libre, propio; los cultivos excedentarios crecieron exponencialmente y la ley de coca y sustancias controladas, que no pudo controlar la expansión, simplemente atinó a legalizar el crecimiento y determinó que lo legal pasaba de 10.200 hectáreas a 20.400 hectáreas, el cocalero y el narco ganaron, todo bajo la mirada complaciente de la comunidad internacional representada por la UNODC que simplemente se dedicaba a “clarear” al gobierno de ese entonces.

La consecuencia lógica de la suma anterior, es la producción cada vez más grande de Cocaína en el territorio boliviano; no sólo se siembbra más coca sino que se produce más cocaína por 2 factores: mayor cantidad de hoja y mejor aprovechamiento tecnológico que hace que, con la misma cantidad de hoja con la que hace 10 años de producía un Kilo de cocaína, ahora se produzcan casi 3 y eso es lo que está en juego, de manera tal que, hoy, cuando Morales ya no está en el gobierno, el territorio vuelve a cobrar cobrar importancia y busca arrancar al gobierno una especie de acuerdo que no existe en ningún otro espacio republicano: la policía podrá volver a Chapare en condiciones epeciales; esas condiciones y acuerdos con seguridad no serán explicados en su totalidad al país, porque serán parte de un proceso de pacificación como objetivo mayor al que el Gobierno de Transición se verá obligado a asumir porque esas son las posibilidades reales del momento político; ya vendrá un gobierno de periodo constitucional regular elegido por las urnas que deba encarar el problema que, habrá crecido y se habrá consolidado aún más.

No es fácil entender porqué se le dará tanta licencia al Trópico Cocalero (hay otro trópico de frutas y trabajo legal), la democracia, las elecciones y el tránsito a un mejor país a lo mejor son razones válidas; para mi, que me pasé años estudiando la problemática, es simplemente la constatación de lo escrito

A decir verdad… me hubiera gustado no tener razón