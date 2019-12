Coimata y Marquiri, alternativas turísticas para la población tarijeña en esta vacación

Llegaron las vacaciones de fin de año, por lo que muchas personas se encuentran planificando diferentes viajes tanto al exterior, interior, como el mismo departamento, puesto que Tarija cuenta con diferentes atractivos que suelen ser visitados con frecuencia.

En este sentido la directora de la agencia de turismo “Nara Travels”, Nara Paola Guerrero, ha indicado que el lugar de turismo preferido en el departamento sigue siendo la Ruta del Vino , ya que es un destino turístico consolidado, aunque también ha mencionado que existen otros destino como Marquiri y Coimata.

Asimismo, ha indicado que estos destinos son requeridos la población en general, ya que los atractivos que se brinda sobre todo en Coimata y Marquiri son adecuados para las personas que desean conocer los atractivos naturales de la campiña tarijeña.

“En el ambiente familiar aún tenemos falencias, ya que no tenemos una ruta que establecida para que se disfrute en familia, a no ser que sea en un campo donde exista cabañas y se pueda cubrir ese requerimiento, después tenemos rutas como Taxara o la Ruta del Cóndor, pero los mismos no se realizan a diario”, ha explicado..

Así también, ha señalado que hasta la fecha no ha existido gran movimiento de personas, aunque se han presentado consultas, sobre los lugares más recomendados, ya que en las provincias existen atractivos como las cabañas en Entre Ríos o en La Victoria.

“Al momento los conflictos sociales han hecho variar algunos planes de las personas porque no existe un gran movimiento”, ha comentado.

Los precios que se manejan para por personas para la Ruta del Vino son entre 100 y 190 bolivianos según la agencia de turismo que se elija, puesto que normalmente el recorrido es por medio día, sin embargo en con el precio más elevado, el mismo dura todo la jornada.

La ruta del vino se realiza en las diferentes bodegas del Valle de la Concepción, ya que los principales viñedos de Tarija y del país están en dicho, donde la gente pude degustar de la gran variedad de vinos y singanis.

