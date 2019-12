Cómo es la casa en Colegiales donde vive Evo Morales como refugiado político

Un miembro de la División Custodia de la Policía Federal está apostado las 24 horas en la puerta del chalet desde la llegada del ex presidente boliviano. En un auto con sirena frente a la vivienda otro custodio también monta guardia. Fuentes cercanas a los operativos explicaron que si bien no podían ahondar en detalles por cuestiones de seguridad, otros agentes no uniformados participan de tareas de prevención en la zona.