Con problemas, Blooming recibe a Wilster

‘Tahuichi’. La academia cruceña contará son su defensa titular. En el plantel aviador no estará Ramiro Ballivián y Serginho.





Ref. Fotografia: Duro Rival. Los celestes enfrentarán a un Wilstermann que lucha por el título del torneo Clausura.

La derrota sufrida ante Oriente Petrolero (2-1) no fue lo único malo que vivió Blooming durante estos días, pues las deudas económicas por sueldos atrasados provocaron que el equipo no se entrene con normalidad, es más, tenían que concentrar desde la noche del martes pero decidieron no hacerlo. Los celestes deben recibir este jueves (20:30) a Wilstermann en el estadio Ramón «Tahuichi» Aguilera. El compromiso que corresponde a la fecha 19 del torneo Clausura de la División Profesional, será vital para las aspiraciones de la academia por alcanzar el cupo a la Libertadores, ya que Nacional Potosí, rival directo, no pasó del empate ante Guabirá (1-1) y está a nueve puntos de distancia en la tabla acumulada.

Con buenas y malas. Para este compromiso el técnico celeste, Erwin Sánchez, podrá contar con el lateral izquierdo Edward Vaca, que no estuvo en el clásico cruceño por una expulsión que sufrió ante Royal Pari. Con este retorno el entrenador alinearía en defensa con Alex Arano, José María Carrasco, Agustín Sandona y el juvenil Vaca.

La mala noticia en el campamento celeste fue que no se entrenó este miércoles, ya que la dirigencia le había prometido cancelar un mes de sueldo, pero hasta las 18:00 de ayer, los jugadores seguían a la espera. Incluso el martes por la noche tenían que inicar la concentración pero tomaron la medida de no hacerlo.

Los jugadores no pusieron en duda su presencia para el duelo de hoy.

Con variantes. El técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, anunció cambios en su plantel titular, no podrá disponer de los jugadores Ramiro Ballivián y Serginho, ambos están lesionados.

Moises Villarroel y Esteban Orfano son los posibles remplazantes: «Iremos a buscar los tres puntos», expresó el jugador Orfano.

2-0 Antecedente

La última vez que se enfrentaron en el Tahuichi (17/03/19) fue triunfo para Blooming

