Conversei hoje por telefone com a Chanceler da Bolívia, Karen Longaric. Reiterei o pleno apoio do Brasil à transição democrática no seu país sob o governo interino da Presidente Jeanine Áñez.





Fuente: Tuto Quiroga por Ernesto Araújo

